Según información dada a la revista Variety, se habría suspendido la producción de la segunda temporada de la popular serie The Last Of Us, a causa de la huelga de guionistas. Fuentes cercanas comentaron que los productores llegaron a cancelar incluso la elección de actores que participarían en esta temporada.

Se pensaba usar de base para la historia de la nueva temporada el segundo videojuego. Aunque bien por el momento no existían guiones, el equipo de casting les pediría a los actores que leyeran en voz alta líneas del juego mismo, The Last of Us Part II. Por el momento, todo plan ha quedado en el aire frente a la incertidumbre de la regla.

Otras series se vieron similarmente afectadas por las decisiones de la huelga. Severance, Stranger Things y Cobra Kai todas en conjunto suspendieron sus producciones frente a las nuevas demandas. También en Marvel se hablan de cambios, puesto que Daredevil: Born Again, Capitán América: New World Older y Deadpool 3 similarmente se encontraron con las producciones en alto.

Mientras tanto, el director de The Last Of Us, Craig Mazin, ha apoyado por completo todas las acciones de la huelga; ya que anteriormente ha entablado relación con el sindicato de guionistas y durante el 2019 casi llegó a convertirse en el director del sindicato mismo (WGA, por sus siglas en inglés- Writers’ Guild of America).

Pero el paro de guionistas no sería lo único que estaría estremeciendo a Hollywood. Según la revista Hipertextual, un reciente reporte del canal CNN estaría explicando que las casas productoras estarían evitando que surja por el momento un segundo sindicato; esta vez compuesto por los directores mismos de las series y películas. Si fuera a ocurrir, nos encontraríamos sin nuevas series o películas por unos cuantos meses.

Todo depende de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Si se llega a un acuerdo antes del 30 de junio, evitarían que los directores entren en huelga. Eso es más fácil decir que hacer, puesto que todavía ninguna parte ha concordado. Aún así, las productoras estarían trabajando con límite de tiempo, puesto que quisieran evitar que se aplacen las producciones más de lo debido. Por ejemplo, el tiempo de producción de The Last of Us es de año y medio; y ya se planeaba empezar el rodaje de la segunda temporada para el 2024. Si la huelga toma lugar, fácil la serie podría estrenarse ya a inicios del 2025, o incluso más.