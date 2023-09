Nuevas controversias surgirían alrededor de la huelga de guionistas y actores de Hollywood. Drew Barrymore (Scream, Por Siempre Cenicienta), veterana actriz en la industria, habría estrenado un nuevo programa suyo en estos días en medio de las protestas. Aún así, muchos miembros de la huelga la criticaron por tomar decisión tan poco prudente y empática por su causa.

Muchos programas de “talkshows”, en donde el conductor habla de por sí o hace entrevistas, generalmente no siguen las normas de gremios de escritores, por ende que pueden filmar sus programas sin necesidad de guionistas formales. Por ello que muchos programas continuaron a pesar de la pausa indefinida que había causado la huelga en otros rubros del entretenimiento. Los programas de charlas siguen distintos contratos que aquellos que atan a las series y películas, por ende que la huelga no les afecta de manera similar. Similarmente, canales de noticias, cocina, deportes y juegos están bajo reglas similares. Con tal de que no mencionen o promocionen obras cubiertas por televisión, cine o las plataformas de streaming, no estarían legalmente yendo en contra de la huelga.

Aún así, muchos criticaron a Barrymore por no mostrar más apoyo a sus compañeros, y presentar una imagen falsa de su ser ante las redes. La actriz habría subido un video de disculpas en Instagram el viernes pasado, pero lo borró ante la ola de dislikes. “Sé que no importa lo que haga, nunca estará bien con lo que no estén a favor de esto.” Dijo la actriz. “Nunca fueron mis intenciones herir a nadie.”

Pero Barrymore no es la única conductora que ha empezado a trabajar, lo que ha llevado a que muchos cuestionen la actitud de varias figuras de la televisión. “¿Son conscientes de que sus propios guionistas están en huelga en contra de ellos?” pregunta Zayd Ayers Dohrn, escritor y profesor del Máster de Escritura para el Cine y Teatro en la Universidad Northwestern.

La actriz Alyssa Milano, amiga de Barrymore y activista a favor de la huelga, también criticó sus acciones. “La quiero mucho, pero no actuó con prudencia. Lo hace pensando en el show, claro, pero a los ojos de la WGA- no funciona.”

La actitud de Barrymore llegó a sorprender a muchos, dado que en mayo; había rechazado presentarse en los MTV Movie Awards, declarando que no presentaría la ceremonia para apoyar a los escritores.

Este acto tendría repercusiones para la serie de Barrymore. No solo se le ha prohibido presentar los National Book Awards en noviembre; sino que también, futuros guionistas no querrán trabajar en su show por esa falta de consideración y empatía con la huelga. Expertos han analizado que los efectos de estas huelgas perduran por décadas en diferentes rubros; le pasó al mundo del beísbol en las huelgas de 1999, y es probable que también le afecte al mundo del entretenimiento ahora.

Por ahora, para mantener a flote a varios programas de entrevistas, se ha dejado de entrevistar a actores; en su lugar promoviendo el trabajo de escritores de libros, músicos y comediantes.

Según Dohrn, Barrymore y otros conductores similares en su posición tendrían la responsabilidad de apoyar a los guionistas, puesto que no se encuentran en la misma situación precaria como los escritores, que apenas pueden con sus sueldos, y sus posiciones laborales se encuentran más vulnerables debido a la aparición de la inteligencia artificial.

