La huelga de guionistas podría llegar a su fin tras 140 días de protestas. El domingo pasado el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ha admitido llegar a un acuerdo equitativo con los estudios de cine y televisión que resolvería varios de sus reclamos.

El Sindicato (llamado WGA, por sus siglas en inglés) informó mediante un mensaje de Twitter que se les envió un correo donde se recalcó que, aunque los reclamos fueron exitosos, todavía no se podría dar a conocer el acuerdo entre las partes. Según Hipertextual, se tendría que revisar con profundidad el lenguaje final del contrato con las productoras para no llegar a pasar por alto ninguno de los puntos.

El comunicado explicó a mayor profundidad: “Podemos decir, con gran orgullo, que se trata de un acuerdo excepcional, con beneficios y protecciones significativas para los escritores de todos los sectores que son miembros”. Todas las negociaciones vitales habrían tomado lugar la semana pasada, y todo asegura que la huelga ya está por terminar. Depende de los resultados de la votación.

El acuerdo definitivo se estaría revisando y poniendo bajo votación para tener una aprobación definitiva. En principio, los guionistas dejarían de hacer piquetes frente a los estudios.

La huelga empezó el pasado 2 de mayo, una vez que el WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos (AMPTP) rompieron relaciones. La anterior huelga tuvo lugar en el 2007, llegando también a superar los 100 días.

Una de las principales demandas de los escritores era una actualización de sus contratos, para llegar a incluir mejoras en el pago de regalías por cualquier contenido que se llegue a mostrar en las plataformas de streaming. También se actualizó temas referente al alza de salarios, ya que varios escritores estaban viviendo con el sueldo mínimo.

Además se conversó en profundidad acerca del uso de la IA en las producciones. Se tendría en cuenta usar protecciones contra el uso de la inteligencia generativa, para evitar que las empresas usen herramientas como ChatGPT para escribir guiones.

Si se llegase a un buen acuerdo, los escritores volverían a trabajar esta misma semana. Pero los actores todavía no, puesto que ellos siguen en huelga.

Debido a la huelga, varias producciones tuvieron que aplazar o suspender su rodaje. Ejemplos notorios fueron Deadpool 3, Misión Imposible 8 y The Last of Us.