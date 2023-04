Pronto empezará el rodaje de la segunda temporada de The Last Of Us, y se ha elegido el lugar de filmación que sea Vancouver, Canadá. La serie fue renovada tras la emisión del segundo episodio y ya se ha confirmado los actores principales, Bella Ramsey y Pedro Pascal; que volverán al elenco.

En los últimos años, Canadá se ha convertido en uno de los destinos más populares para filmar series y películas, puesto que la provincia de Alberta generalmente tiende a dar ayuda económica para estas costosas filmaciones.

Se espera que la segunda temporada llegue a seguir los eventos del segundo juego, mostrando la vida de Ellie cuando ella a Seattle y Washington.

Siendo considerada como la mejor serie de HBO, The Last of Us trata sobre la sobrevivencia en un mundo postapocalíptico, en un mundo en el que la sociedad fue arrasada tras el surgimiento de zombies. Joel, uno de los superviviente, es encargado de llevar consigo a Ellie, una niña de 14 años; quien podría cargar consigo la salvación de la humanidad. Le piden que lleve a Ellie de una zona de cuarentena a un posible lugar que puedan tratar sobre su curiosa condición; dado que es inmune a las mordeduras de los zombies. Joel y Ellie atravesarán los desolados Estados Unidos haciendo lo mejor para sobrevivir; puesto que los otros humanos no estarán tan dispuestos a ayudarles.