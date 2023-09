Cuanto más se expande la huelga de guionistas de Hollywood, más proyectos cinematográficos se llegan a aplazar o cancelar. Ahora, la más reciente víctima son las series y películas del MCU, ya que Disney aplazará varias de sus fechas de estreno. Ello afectará el futuro desarrollo tanto de las fases 5 como 6.

Según información dada por The Hollywood Reporter, las series que principalmente se verían afectadas por la huelga, con sus estrenos atrasados; serían Echo (derivada de Hawkeye), Agatha Harkness (derivada de WandaVision), Ironheart y Wonder Man. La huelga de guionista y actores se ha prolongado de tal manera que se ha paralizado por completo la industria del entretenimiento. Varias de las cabecillas de Marvel, además; han preferido enfocarse nuevamente en la películas y alejarse de los contenidos expuestos por Disney+.

Varias de las fechas han cambiado considerablemente a comparar con los estrenos iniciales. La serie de Agatha Harkness, por ejemplo; (renombrada ahora “Agatha: Darkhold Diaries”), se estrenará en Octubre del 2024 en Disney Plus, cuando inicialmente se planeaba que se estrenara a finales de este año. “Echo”, que inicialmente saldría el 29 de noviembre, se estrenaría en enero del próximo año. La secuela de “Daredevil”, “Ironheart” y “Wonder Man” también se han postergado de estrenarse, pero todavía no se ha confirmado una nueva fecha oficial. La serie animada de “X-Men ‘97″, una derivada de la serie animada de los años 90s, también se estrenará a principios del 2024.

Aún así, no todo está perdido para los fanáticos, puesto que hay nuevas series a la vista que todavía no han cambiado sus fechas de lanzamiento. La segunda temporada de “Loki” se estrenará el 6 de octubre, mientras que la segunda temporada de “What If...?” saldrá durante la Navidad. Al UCM nunca le faltará contenido para satisfacer las demandas de sus fans.