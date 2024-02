La “beatlemanía” nunca se irá. Se acaba de confirmar que Hollywood ha dado la luz verde para la producción de distintas cintas enfocadas en los miembros de la banda inglesa, The Beatles. Cada miembro de la banda tendrá una biografía enfocada en él, y todas las cintas serán dirigidas por el cineasta Sam Mendes (”1917″, “Belleza Americana”).

Según la página AP News, la productora Sony Pictures acaba de confirmar que se hará una serie de biografías que lleguen a eclipsar otras biografías cinematográficas, ya que habrá cuatro cintas, cada una enfocada en un miembro diferente de la banda, y se llegará a conectar las narrativas entre las cuatro películas.









No hay muchos detalles acerca del elenco o la trama, pero Sony planea que, dado que habrá conexiones entre las cintas, es posible que salgan al mismo tiempo en los cines. Todavía no hay fecha de estreno pero Sony estima el estreno para el 2027.

El director Mendes ha admitido en un comunicado que se siente honrado de participar en tan ambicioso proyecto. Por otra parte, Ringo Starr, Paul McCartney, y las familias de John Lennon y George Harrison han admitido su participación en la producción de las películas

No sería la primera vez que los Beatles se han aventurado en el cine, habiendo aparecido la banda cinco veces en películas entre 1964 y 1970. Su película animada, “El Submarino Amarillo”, es una de las cintas animadas y más psicodélicas que se haya creado; y han sido motivo de varios documentales; el más reciente siendo la trama de Peter Jackson (El Señor de los Anillos), “The Beatles: Get Back”.

Pero inspiradas por películas biográficas espectaculares como “Elvis” o “Rocketman”, es posible que ahora le toque el turno a los “Fab Four” deslumbrar nuevamente por la gran pantalla.





