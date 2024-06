Paul McCartney, el exintegrante de la banda The Beatles e ícono de la música mundial, regresará a nuestro país para ofrecer un concierto como parte de su gira #GotBack. El show será el próximo 27 de octubre en el Estadio Nacional y marcará en reencuentro de la estrella británica con el público peruano después de 10 años.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el cantante no sólo confirmó su retorno al Perú, sino que, además, prometió una noche de ensueño para sus fans.

“¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto”, indicó el músico sobre su próxima llegada al Perú, la tercera tras los conciertos en 2011 y 2014.

Mientras crecen las expectativas por este esperado concierto, aquí te dejamos cinco canciones que debes escuchar y aprendértelas antes de asistir al show del cantante y compositor británico.





1. Junior’s Farm









2. Letting Go





3. Come On to Me









4. Let Me Roll It









5. Let ‘Em In









Estas canciones formarían parte del setlist Paul McCartney en Lima 2024. A estas se suman los temas que cantó como exintegrante de The Beatles, entre ellas, Can’t Buy Me Love, She’s a Woman, Got to Get You Into My Life, Getting Better, entre otros.

¿Cuándo es la preventa?

Han revelado la esperada llegada del legendario músico Paul McCartney al Estadio Nacional el próximo 27 de octubre. La preventa exclusiva para este evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio a las 10 a.m. en Teleticket, brindando a los fanáticos la oportunidad de asegurar sus boletos con anticipación.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: