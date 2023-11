El nuevo documental sobre la última canción de la popular banda los Beatles, “Now And Then”, con comentarios y archivos de audios de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ya está disponible en la plataforma de Disney Plus.

El documental es dirigido por Oliver Murray, quien ve como un gran honor el hecho de haber retratado esta historia sobre la creación de esta canción que se desarrolló por cinco décadas. Aparte del documental, también se puede disfrutar en Disney Plus y Youtube del videoclip de la canción, dirigido por el aclamado director de cine, Peter Jackson. Ambos filmógrafos querían retratar con claridad la historia de hermandad de los cuatro cantantes, y el gran logro que fue desarrollar esta canción a lo largo de la historia, basándose en los audios y archivos que John Lennon grabó en los años 70. Se habría usado inteligencia artificial para recrear distintas escenas en donde vemos a los Beatles, en distintas etapas de sus vidas.

El memorable camino de Now And Then – The Last Beatles Song se desarrolló a lo largo de cinco décadas y es el producto de conversaciones y colaboraciones con los cuatro Beatles que continúan hasta el día de hoy. El primer trabajo sobre el mítico demo de John Lennon tuvo lugar en febrero de 1995, como parte del proyecto de Paul, George y Ringo, The Beatles Anthology, que quedó inconcluso, en parte debido a las enormes dificultades tecnológicas que suponían trabajar con las partes vocales que John había grabado en cinta en la década de 70.

Durante años pareció que nunca se podría terminar la canción. Pero, en 2022, entró en escena la suerte y todo se alineó. Jackson y su equipo desarrollaron un sistema de software que se utilizó durante toda la producción del documental The Beatles: Get Back y por fin abrió el camino para poder separar la parte vocal de la del piano en la grabación de John. Como resultado, se pudo dar vida a la grabación original e incorporar contribuciones de los cuatro Beatles. Esta notable historia de arqueología musical es un reflejo de la infinita curiosidad creativa y fascinación por la tecnología que compartían The Beatles.

Es la culminación de la última grabación que John, Paul, George y Ringo podrán hacer juntos y celebra el legado de una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música popular.

VIDEO RECOMENDADO

Explora la asombrosa trayectoria de los Rolling Stones, desde su último álbum hasta sus vidas llenas de escándalos: temas policiacos, batallas legales, excesos e infidelidades. ¡La banda de rock más icónica del mundo revela su lado más salvaje!