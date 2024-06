Paul McCartney regresa a Lima: Anuncia concierto en el Estadio Nacional

Una espera de diez años está a punto de acabar. Paul McCartney, el ícono de la música mundial, anunció un concierto único en nuestro país. Será en el Estadio Nacional (como aquella vez en 2014) y promete una noche de ensueño. La fecha fue anunciada por el mismo músico británico: el 27 de octubre.





“¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto”, indicó el músico sobre su próxima llegada al Perú, la tercera tras los conciertos en 2011 y 2014.

McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, y ha completado 16 grandes espectáculos en EE.UU. antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 espectáculos mientras la gira Got Back recorrió Australia, México y Brasil.

REENCUENTRO

En su concierto de 2014, el exintegrante de los Beatles (acaso una de las bandas más importantes de la historia) deleitó a su público con más de tres horas de show y 39 canciones. Hubo canciones de sus tres etapas, como con los chicos de Liverpool, los Wings y su carrera en solitario. Es así que se corearon temas emblemáticos como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’ y más.

Paul ha prometido que la noche del 27 de octubre tendrá la misma dosis de magia que hace diez años. Vamos.

