Hoy, 18 de junio, Paul McCartney celebra su 82 cumpleaños. Nacido en 1942 en el número 20 de la calle Forthlin Road en Liverpool, Inglaterra, McCartney emergió de una casa modesta de la clase trabajadora para convertirse en una de las figuras más influyentes de la música moderna. Como líder de The Beatles, Wings y The Fireman, su carrera musical ha dejado una huella imborrable en la historia universal.

El hogar de la familia McCartney en Forthlin Road no tenía nada de especial. Era una casa sencilla de paredes de ladrillo, similar a las demás en el vecindario. Sin embargo, ese lugar fue el punto de partida de una carrera que transformaría la música para siempre. Junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, Paul McCartney formó The Beatles, la banda que revolucionó el panorama musical de los años 60.

A pesar de la disolución de The Beatles en 1970, McCartney no se detuvo. Continuó su carrera en solitario con éxito, formando también la banda Wings. Su talento y versatilidad como músico se reflejan en una prolífica discografía que abarca más de seis décadas. Su impacto se extiende mucho más allá de las ventas de discos; ha sido un innovador constante, explorando diversos géneros y colaborando con una amplia gama de artistas.

Una gran fortuna

En una entrevista realizada hace cuatro años con The New York Times, el legendario músico Paul McCartney compartió un fragmento poco conocido de su infancia en Liverpool.

“Cuando era niño en Liverpool, solía escuchar las conversaciones de la gente. Recuerdo a un par de mujeres que hablaban de dinero: ‘Ah, mi marido y yo siempre discutimos sobre dinero’. Y recuerdo que pensé muy conscientemente: ‘Ok, lo resolveré; intentaré tener dinero’”, confesó el ex Beatle.

En un entorno de limitaciones económicas, McCartney conoció de cerca lo que significaba vivir sin recursos. Esta experiencia marcó profundamente su perspectiva hacia el dinero y lo material. “Eso me puso en el camino de ‘no tengamos demasiados problemas con el dinero’”, agregó. Esta actitud se ha reflejado en su vida adulta, donde ha mantenido un desapego notable hacia lo material, a pesar de su éxito financiero.

La carrera de Paul McCartney no solo le ha otorgado fama mundial, sino también una considerable fortuna. Con un patrimonio estimado en 1.200 millones de dólares, McCartney ha demostrado ser un astuto hombre de negocios. Además de sus ingresos por la música, ha diversificado sus inversiones en empresas, propiedades y derechos de canciones, tanto propias como ajenas. Este enfoque estratégico le ha permitido mantenerse relevante y en la cima de la industria musical durante décadas.





Paul McCartney vuelve al Perú este 2024

El próximo 27 de octubre, el legendario Paul McCartney volverá a pisar suelo peruano tras una década de ausencia. El Estadio Nacional será el escenario que albergará este esperado concierto, marcando la tercera presentación del icónico músico en el Perú, luego de sus memorables shows en Lima en 2011 y 2014.

McCartney, considerado uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores peruanos. “¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto”, manifestó el ex Beatle, invitando a sus fans a no perderse este espectáculo.

La expectativa es alta, ya que McCartney ha sido una figura clave en la historia de la música, tanto como miembro de The Beatles como en su carrera solista. Con un repertorio que abarca más de cinco décadas de éxitos, el concierto promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes. Desde clásicos como “Hey Jude” y “Let It Be” hasta éxitos de su carrera en solitario como “Maybe I’m Amazed” y “Band on the Run”, McCartney está listo para ofrecer una noche llena de nostalgia y buena música.

