El glaucoma es una enfermedad silenciosa que puede llevar a la ceguera si no se detecta y trata a tiempo. Según el jefe del Departamento de Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras Campos” del Ministerio de Salud (Minsa), Rafael Bohórquez Tueros, esta enfermedad es la primera causa de ceguera irreversible en el Perú y en todo el mundo. Lo alarmante es que más del 50 % de las personas que tienen glaucoma no lo saben, ya que no presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales.

Este problema de salud visual se produce cuando la presión ocular se eleva y comienza a dañar el nervio óptico. Esto causa la aparición de puntos ciegos pequeños, principalmente en la visión periférica. Si la presión ocular sigue siendo alta, se puede llegar a la ceguera total e irreversible.

Por esta razón, es fundamental realizarse exámenes oftalmológicos periódicos y tomar en cuenta los antecedentes familiares de la enfermedad.

Diagnóstico y tratamiento del glaucoma

El diagnóstico temprano del glaucoma es fundamental para prevenir su progresión. El examen oftalmológico integral incluye la medición de la agudeza visual, la tonometría para determinar la presión interna del ojo, el examen del fondo de ojo y la dilatación pupilar para evaluar el nervio óptico y el campo visual computarizado para detectar puntos ciegos y su ubicación.

El tratamiento para el glaucoma en sus etapas iniciales consiste en el uso de gotas oftálmicas para disminuir la presión ocular. Si esto no es suficiente, se puede recurrir a la cirugía. En casos de glaucoma agudo, que se presenta con dolor intenso, náuseas y visión borrosa, es necesario buscar atención médica de emergencia para estabilizar la presión intraocular y prevenir la pérdida rápida de la visión.

Campaña de detección gratuita

Con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) realizó una campaña gratuita de despistaje de hipertensión ocular. Del 13 al 17 de marzo se llevó a cabo esta iniciativa en el auditorio de la institución

El objetivo principal de esta campaña fue detectar de manera temprana la hipertensión ocular y el glaucoma en pacientes mayores de 40 años. Además, los pacientes recibieron la orientación necesaria sobre la importancia de realizar revisiones oftalmológicas anuales para prevenir esta enfermedad que puede provocar ceguera irreversible.