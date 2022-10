El padre, cardiólogo y uno de los fundadores del Hospital Rebagliati. No quiso que su hijo sea médico. Advertía que era una carrera muy sufrida. La madre le dio el dinero para que se inscriba a escondidas en la academia y, cuando ingresó a San Marcos, el padre hizo fiesta. Pero falleció el mismo año en que Javier se graduó de médico.

Javier Heredia se especializó como cardiólogo y, desde hace 20 años, es parte del equipo de la Clínica Anglo Americana, hoy como director médico de la institución que cumple 100 años y que lo celebra con la publicación de un libro que recoge la historia e hitos de esta organización, que a la vez son hitos de la medicina en el Perú. Clínica Anglo Americana, 100 años de vanguardia médica fue editado por Lorena Ausejo.

Si el padre dijo que no debía estudiar Medicina, ¿por qué lo hizo? Desde niño, Javier iba al hospital para acompañar a su padre y a sus colegas, a quienes llamaba “tíos”. Pero cuando ya no era niño y pensaba postular a Medicina, quiso poner a prueba su vocación. Le tocó ser testigo de una situación límite entre la vida y la muerte: un paciente que no podía respirar, con dos acciones médicas, casi como actos de magia, se aferró a la vida. “Y el agradecimiento del paciente me llamó mucho la atención”, me dice sentado en su consultorio del piso 7 de la clínica.

-En tiempos tan volátiles, llama la atención que una institución alcance el siglo y que un profesional esté 20 años en un mismo centro de labores.

Hay un dicho que siempre tengo claro: “Elige el trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. Y ver la satisfacción de un paciente que se sana no tiene similitud con nada en la vida.

-¿No existe el riesgo de que un médico se vuelva insensible por todo lo que le toca ver?

Nunca. Ni así pasen mil años. No hay nada como el agradecimiento y la satisfacción de haber curado o ayudado a un paciente. ¿Y cómo una clínica dura 100 años? Es por la planificación, haber empezado con fuerza de voluntad. Esta clínica fue primero para la comunidad angloamericana en el Perú y poco a poco se fue abriendo a todos, ayudando, haciendo altruismo. El primer paciente peruano que se atendió fue el presidente Leguía. Y la mística también es importante. La fortaleza más grande que tiene la clínica son los médicos, personal asistencial y administrativo que trabajan en ella.

Javier Heredia, cardiólogo. (FOTOS: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ).

-¿Qué nos dice que una organización permanezca en el tiempo?

Siempre hay crisis, pero la cosa es cómo sales de las crisis. Si hay voluntad, planificación y te rodeas de buena gente, una empresa puede durar 100 años o más. Debe haber una mística de trabajo. La empresa debe pensar siempre en sus trabajadores y tener un objetivo bien claro, que es principalmente hacia el paciente. Tenemos el lema “paciente ante todo”.

-¿Cómo se pasan las crisis?

Siempre debe haber voluntad, no puedes escaparte ante la primera tormenta que haya. Se debe saber que no todo es parejo, pero si tienes el objetivo bien planteado, has trabajado bien y siempre tuviste integridad, los pacientes van a responder.

-¿La pandemia qué ha representado?

Ha sido una crisis terrible. Se dice: “Ustedes están bien porque hay bastantes enfermos”. De ninguna manera. La pandemia ha sido un flagelo para todos. Las empresas de salud han estado muy mal. Si bien hemos atendido un montón de pacientes COVID, el resto de la clínica ha estado cerrada; las instalaciones de salud eran donde menos quería ir un paciente. Hemos estado tan afectados como cualquier otra empresa. Lo que hizo la pandemia es poner en claro lo importante que es la atención sanitaria. En la clínica respondimos con muchos cambios rápidos y así logramos atender muchos pacientes con ese diagnóstico. Tuvimos la tasa de mortalidad más baja de todo el Perú. Y en el libro hemos reflejado, a través de fotografías, cuando un paciente salía de alta. Acá atendimos el primer caso de transmisión vertical del COVID: de una madre al bebé. Antes de eso se pensaba que el COVID no pasaba de madre a hijo. Pero el bebé salió positivo y lo hemos publicado en revistas internacionales y ha sido un hito.

-¿Qué otros hitos quedan inmortalizados en el libro?

Antes no había historia clínica unificada. La clínica fue la primera institución que hizo una historia clínica (1924). La primera escuela de enfermería del Perú fue en la clínica (1924). Fue la primera institución que tuvo un servicio de emergencia (1951) a cargo del doctor Rebagliati. El primer trasplante de cadera en el Perú se realizó en la clínica Anglo Americana. Este libro es uno de investigación histórica, que ha recogido muchos datos para que no se pierda ese legado, que quede registrado en este libro. Son 100 años de vanguardia médica.

-¿Qué enseñanza le dejó su padre?

Siempre me decía que nos debemos a los pacientes. “No te debes a otra cosa, ni a la parte comercial ni a otro interés, tú te debes a los pacientes”, me decía, y creo que en las escuelas de Medicina debería reforzarse ese punto. Una institución dura tanto porque tiene claros los valores. Uno también debería tener claro esos valores, que se van incorporando conforme vas avanzando en tu vida personal y profesional. Valores como “el paciente es primero”, que el objetivo principal es el paciente y la familia, etc. Esos valores deben reforzarse. Si alguien entra a una carrera de Medicina, debe tener claro eso. Nadie, nadie estudia Medicina para hacerse millonario; eso es bien claro. Tener clara la satisfacción que te da ayudar, y pasa lo que decía Confucio: si has elegido bien tu trabajo, no sentirás que trabajas ni un día de tu vida.

AUTOFICHA:

- “Soy Javier Heredia Landeo. Tengo 55 años. Nací en Lima. Estudié Medicina Humana en la Universidad San Marcos, Cardiología en San Marcos y maestría en Medicina en la Universidad Cayetano Heredia. Trabajo como cardiólogo y soy director médico desde hace tres años”.

- “Soy cardiólogo clínico. Todos deben entender que lo principal es la prevención, hay que prevenir el sobrepeso, hay que hacer ejercicios, hay que tener una vida activa y tener controles rutinarios, no ir al médico solamente cuando te sientas mal o cuando te dé un infarto”.

- “En la clínica siempre estamos innovando. Tenemos la construcción de un nuevo edificio con más camas para hospitalizar. Acabamos de hacer el portal de los pacientes, donde pueden tener acceso a todas las pruebas que les han hecho en la clínica, que esté todo el historial de cada paciente”.

