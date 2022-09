Ingresó al teatro, pero el teatro ingresó en él y lo hizo con sonidos, olores, butacas, texturas. “Llegué a ese lugar y sentí como una contención, me sentí en mi casa”, dice sobre aquellos 9 años de edad, cuando un tío lo llevó por primera vez a un teatro. Y cuando se levantó el telón, abrió más los ojos, fascinado.

Nunca más dejó el teatro o el teatro nunca más lo dejó a él. Hizo de todo. A los 16 años fue utilero, luego maquinista, asistente en prensa, stage; a los 22, manejaba todo el escenario y ya luego ingresó al terreno de la producción. No fue a un aula de clases luego del colegio, el conocimiento llegó aprendiendo a ver el trabajo de todos y haciendo el trabajo de todos. Eligió la labor de montar lo que el público admira, detrás del escenario. Desde entonces han pasado más de 20 años como productor y promotor de espectáculos teatrales y musicales. Hoy lidera la puesta en escena de La Granja de Zenón, el show infantil que revolucionó YouTube. “Estamos llevando exactamente lo mismo que se da en Buenos Aires como espectáculo”, me dice Maximiliano Córdoba sobre el fenómeno infantil que se presentará en Arena Perú Jardín (Av. Javier Prado Este 4406, Surco), el viernes 14 de octubre, 3 p.m., y el sábado 15, 3 p.m. y 5 p.m. Las entradas en Teleticket.

Le pregunto qué conserva del niño que fue con el tío por primera vez a un teatro. La curiosidad. Siempre está pensando qué más puede hacer; sentir que siempre hay algo nuevo que puede descubrir. Aquella curiosidad que debemos alimentar cada día.

-¿Por qué La Granja de Zenón es un fenómeno?

Tenemos una particularidad que no la tiene ningún espectáculo infantil en el mundo: nuestras canciones son interpretadas por varias generaciones. Lo que genera La Granja de Zenón es que cualquier tema te permite que tu papá o abuelo lo compartan con vos, generamos un momento único en cada show teatral. Hay productos que están angelados y lo que pasa con La Granja de Zenón es que es un producto angelado. Es un producto 100% argentino pero es un furor en cada país. Solo la versión teatral es furor en 14 países. Tengo un elenco fijo en España, México y muy pronto en Brasil, porque también tenemos el canal en portugués, en francés. Es la marca infantil más potente que existe.

-La primera impresión que tuve de La Granja de Zenón era que tenía como soporte ‘música antigua’. Y me llamó la atención que eso que yo percibía como ‘antiguo’ en su música tenía gran pegada en los niños de hoy, niños que usan celulares, niños de la virtualidad.

La franja etaria que manejamos es de un año a siete y son exactamente los mismos los de ahora como los de antes, buscan las mismas cosas: el mensaje simple y directo. Vos habrás escuchado temas que sí son viejos, pero hoy el 80% de la discográfica es actual. Año a año, sacamos entre 10 y 20 temas con diferentes temáticas.

-Lo digo porque capaz lo comparo con el trabajo de 31 Minutos en Chile o los Heavysaurios en Argentina.

Los fenómenos son fenómenos y no tienen explicación. Entran en el momento justo. Esta será la primera vez que estamos yendo a Perú. De México para abajo hacemos todos los países, gran parte de Europa y nos quedaba pendiente llegar a Perú, que es un lugar donde tenemos muchísimas vistas. Cada espectáculo que hacemos tiene un año y medio de preparación, está trabajado con psicopedagogas, coreógrafos de teatro, directores, dramaturgos; tenemos casi 100 metros de pantallas de última generación, contenidos 3D, las botargas son una copia exacta del personaje que vos tenés en YouTube.

-Debe ser difícil llevar un contenido exitoso en lo digital a lo presencial, en el teatro. ¿Cómo lo resuelven?

Es un gran desafío. Pero es un público que conocemos mucho. En Argentina todos los años sacamos un espectáculo nuevo. Esta es la sexta temporada y son seis temporadas que La Granja de Zenón es primera en recaudación. Año a año tratamos de hacer algo más espectacular. La gente que vuelve a vernos se encuentra con un show distinto, eso genera un sello de calidad y genera que tengamos la marca más sólida para niños.

-¿Se podría temer que plataformas como YouTube provoquen el envejecimiento de espacios como el teatro?

La interpretación no es la correcta. El cine quizás en algún momento desaparezca; vos pasás por una tienda y te comprás un televisor de 120 pulgadas, 8k y sentado en tu casa eliges la película que quieras ver desde cualquier lugar del mundo. El teatro, desde que el mundo es mundo, es el vivo, es la experiencia, es el contacto directo; eso es irremplazable, no hay un género que te pueda generar eso. En el teatro vos estás encerrado dentro de una comunidad, viviendo una experiencia con el otro. Y siempre son distintas las funciones. No hay un género que compita o pueda reemplazar al teatro.

-Siendo La Granja de Zenón un show que nació en YouTube, su llegada al teatro para niños podría leerse también como un triunfo de lo presencial.

Buscamos completarles la experiencia a los chicos. Ya jugaste en casa, vení al teatro a completar la ilusión. Es una hora y 10 de show donde te aseguro que el nene, el papá y el abuelo van a cantar las mismas canciones, eso genera un momento único.

-¿En tu infancia tuviste un programa infantil que te acompañó?

Soy fanático de los Muppets y Plaza Sésamo. Me gusta la comunidad. Cuando era chico me gustaba esa sensación de querer ser parte. Y ese es el camino creativo que elijo y por donde quiero llevar al espectador, que sea parte; somos una comunidad que te estamos esperando para contarte una historia.

La Granja de Zenón.

AUTOFICHA:

- “Tengo 39 años. Nací en Capital Federal, Argentina. Terminé secundario y no estudié más nada, porque no encontraba qué me divertía y empecé a trabajar en teatro. No sabía hacer nada y un día fui con un currículum a un teatro y solo dije que tenía ganas de trabajar”.

- “Es importante tener curiosidad, vos te podés equivocar 20 veces, pero debés tener curiosidad e iniciativa. Recuerdo mi primera obra como utilero, un espectáculo de jazz y baile. El miedo que sentía era impresionante y siempre vuelvo a ese lugar para no perder el eje”.

- “La única forma de vencer el miedo es dejar que el miedo te atraviese; nada más. Estoy muy entusiasmado de ir a Perú, hay un lugar donde iba siempre a comer, que se llama Siete Sopas, que me fascina y quiero volver. Mis parientes son tucumanos, del norte argentino; entonces la sopa, el caldo me vuelven loco”.

