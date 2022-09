Detrás de él hay una pared cubierta por películas y otra por libros. Enrique, al medio. “Pero tengo muchos discos. Esta casa está plagada de CD’s y acetatos”, me dice y sonríe. Estima que tiene una colección de más de 5 mil CD’s, aunque creció con el vinilo, porque su padre era un ingeniero melómano; acetatos que heredó. En las contratapas de aquellos vinilos, donde había textos que explicaban quién era el artista, se forjaron sus primeras lecciones de periodismo musical.

Enrique Blanc a sus 61 años es narrador, periodista, hombre de radio y editor. Una de las principales voces del periodismo musical mexicano. Autor de libros como Bailando por nuestra cuenta. La historia oficial de Café Tacvba. Y ahora se acerca a la música peruana a través de Sabor peruano. Travesías musicales, lanzado en México por la Universidad de Guadalajara y en el Perú por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde es autor de un texto sobre Novalima y coordinador de la obra, al lado del periodista peruano Lucho Pacora. Libro que agrupa 21 crónicas y ensayos sobre artistas peruanos, como Yma Súmac o Susana Baca.

Le pregunto a Enrique por qué no fue músico. Intentó tocar guitarra, pero solo fue un intento. En un extremo tenía la melomanía influenciada por su padre y en la otra orilla, la presencia del abuelo, antropólogo y narrador. La canción y la palabra escrita.

-¿Cuál fue tu primera conexión musical con el Perú?

Sabor peruano es como un libro muy revelador; el otro día estando en Corriente en Lima (Mercado Internacional por la Música) me encontré con el legendario integrante de El Polen (Juan Luis Pereira), que ya lo había visto en Rompan todo (historia del rock latino, según Netflix).

-Entonces, a propósito de Sabor peruano te encuentras con la música peruana.

Antes supe de la existencia de Miki González y ahora que estuve en Lima, me traje el box set y el sello A Tutiplén me regaló el acetato.

-¿Y ya los escuchaste?

El otro día vino mi amigo Gerardo Enciso, un cantautor reconocido, y le puse el acetato de Miki, y sí, me sonó bien ochentas (risas), pero me falta escuchar más. Y sí, quizás en cuanto a lo peruano, mi primer gancho fue Novalima. El disco Afro fue el primer encuentro con Novalima. Me pareció brutal.

-¿Qué sabor te dejó?

A ‘latintrónica’, término que acuñamos en la revista La Banda Elástica. Lo de Novalima es la recuperación de ritmos tradicionales llevados a plataformas electrónicas. En Guadalajara los conocí en persona y verlos en vivo me pareció más grande.

Enrique Blanc es uno de los autores del libro 'Sabor peruano'.

-¿Qué tiene de particular Novalima que lo puede diferenciar en el mundo?

Es ese rescate de la música afroperuana pero con una postura vanguardista, que en principio daba continuidad a una tendencia que se había repartido en Latinoamérica.

-Novalima tiene alrededor de 20 años. Pese a ello, ¿podríamos decir que aún es una banda con potencial en el mundo?

Totalmente. Y ahora vi el nuevo proyecto de Grimaldo (Del Solar), Punku, que da también continuidad a una tendencia que ha surgido a raíz un poco de esta fusión ‘latintrónica’, y que tiene que ver con el rescate de los sonidos de los pueblos originarios. No creo que el experimento (de Novalima) se agote.

-¿Cuál sería el potencial de la música peruana?

Ya te lo respondo, pero antes voy a regresar al pasado, porque ya recuerdo que, en realidad, mi primer contacto con la música peruana fue Yma Súmac (se cumplen 100 años del nacimiento de la soprano), porque mi padre en esta idea de comprar sonidos tradicionales, tenía discos de Yma Súmac, que era verdaderamente singular, me parece una cantante irrepetible, única. Y sobre tu pregunta, el mundo se ha encogido gracias a Internet, los consumos son distintos y cualquiera puede llegar a una música que hace menos de 10 años era difícil llegar. Años atrás fui a Selvámonos (Oxapampa) y descubrí a Hit La Rosa, me encantó; o a La Mente, que solo le faltó tener suerte, una banda que debió haber circulado por el continente, que me pareció brutal y a la altura, capaz fue una cuestión de estrategia, de no haberse aventurado a salir o buscar; también La Lá, que me parece fantástica. Me gustan mucho los trabajos de Danitse y Lorena Blume.

-Pensaría que la internacionalización de la música peruana pasa por la cumbia o lo afroperuano.

La cumbia tiene mucho tiempo teniendo éxito. En México hay un fenómeno impresionante con Los Ángeles Azules.

-Cuando a veces parece que la cumbia llega a un tope y el fenómeno Chico Trujillo en Chile se vuelve parte de la normalidad, aparece en México un grupo como Son Rompe Pera que postulan que “la cumbia es el nuevo punk”.

(Risas). Conozco bien a los Son Rompe Pera, han hecho un rescate interesante de la marimba. La cumbia es eterna y el hazlo tú mismo del punk llegó para quedarse. La cumbia es como la gran moneda de intercambio cultural latinoamericano a la que todos nos rendimos. El proyecto siguiente que tenemos es hacer un libro de cumbia, donde se entienda que ese ritmo está en todos lados: se fusiona con el rock, electrónica, hip hop. Mucho del futuro tiene que ver con la mezcla de géneros.

-Volvamos al pasado. ¿Qué banda habrías formado?

Me gustaban mucho bandas como The Jesus and Mary Chain, The Band o Morphine, con letras bien escritas, urbanas y detrás una cosa medio monstruosa, como una distorsión que zumba, como Mazzy Star. Fantasmal. Quizás un grupo que lo logró en el rock latino fue Electrodomésticos de Chile.

AUTOFICHA:

- “Soy Enrique Blanc Rojas, tengo 61 años. Nací en Ciudad de México. Acabé la licenciatura en Comunicación y luego ya estuve básicamente trabajando. Hoy hago radio en la Universidad de Guadalajara, estoy en el proyecto de la Feria Internacional de la Música para Profesionales”.

- “Coordino la colección La Media Vuelta, de la editorial de la Universidad de Guadalajara, y trabajo para una compañía en Estados Unidos que maquila textos para Apple. Tengo una novela por publicar, un libro de cuentos y un libro de crónicas, como andanzas periodísticas”.

- “Además, soy el editor de la revista La Banda Elástica, que es una revista digital y estamos celebrando 30 años, y estamos trabajando un libro que publicaremos para noviembre, donde hemos hecho una lista de 100+30 discos esenciales de la música latina alternativa con una visión hecha en EE.UU.”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR