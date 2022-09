Atleta, estudiante de Educación, exreina de belleza, Miss Mundo, conductora de televisión, actriz. Son algunos de los rostros de María Julia Mantilla García en 38 años de edad. “La vida cambia y hacemos nuevas cosas”, me dice.

Ahora es parte de Mundo gordo, su tercera película como actriz, su tercer estreno cinematográfico en medio de la pandemia. Comedia de Big Bang Films que ya está en las salas de cine a nivel nacional y que aborda conceptos como la belleza, el amor y las etiquetas sociales.

“En unos años no sé qué cosas nuevas vendrán”, me dice la también empresaria sobre su futuro. Mientras tanto, recibe la videollamada desde su automóvil, donde espera a su hija que ha entrado a un taller.

-¿Alguna vez has experimentado la sensación de no sentirte satisfecha con cómo eres?

De niña era bien insegura, no tanto en temas físicos. He sido atleta y de repente algo me salía mal cuando hacía deporte, y automáticamente me ponía sensible. También me pasaba que siempre he sido muy delgadita y mis piernitas han sido muy flaquitas siempre (sonríe) y recuerdo que sí me daba un poco de vergüenza usar short o falditas, porque pensaba que se iban a reír de mí, de mis piernitas (ríe). Entonces, sí he sentido inseguridad. Cuando entrenaba en el Mansiche de Trujillo, me decían “coco pelado” (risas), pero no me afectaba.

-¿Qué tanto te afectó tener las piernas tan delgadas? ¿Llegaste al punto de cambiar tu apariencia para no sentirte incómoda?

Desde los 9 años hago ejercicio y me operaron tres veces la rodilla, del ligamento cruzado anterior; entonces, en la pierna izquierda me cuesta ganar masa muscular porque se atrofia el músculo. No puedo levantar mucho peso, no porque no quiera, sino porque me cuesta hacerlo por el problema que tengo. Creo que a todos nos pasa que en algún momento nos hemos sentido inseguros. Pero creo que con la experiencia y la madurez la vida te va enseñando y vas aprendiendo a amarte como eres.

-¿Qué momentos te han ayudado a valorarte?

El mismo hecho de avanzar en las cosas que una se propone como retos, desde que entré a la televisión, que fue un reto para mí, luego la actuación y poco a poco ir mejorando en mi carrera y en el día a día. Cada día me pongo un reto para ser mejor. También está el hecho de reírse de uno mismo. La gente te ve siempre maquillada y siempre lista para sonreír, para tomarte la foto, y todos piensan que siempre estás intacta, que no pasa nada, que siempre estás muy bien, pero una no es perfecta. Justo yo le hablaba a una amiga y le decía: “Sí, pero yo tengo las piernas delgadas y también las tengo un poco arqueadas”, y para que no se vean tan arqueadas tengo que pararme de alguna manera; una encuentra sus secretos para disimular ciertas cosas. Tenemos que aprender a amarnos desde chiquitos. Hay cosas más importantes, como proponerse desafíos y retos en la vida.

-¿La sociedad es amable con las personas que cumplen el canon de la belleza, y hostil con quienes no?

Antes no existían las redes sociales y no se sentía tanto. Pero ahora todo el mundo te critica. Si ven una chica linda, “ay, qué flaca eres, más papa al caldo, puro hueso”; o ven una chica con una talla más grande, “te falta hacer ejercicio, mira cómo estás”. Siempre hay algo que criticar. Y pienso que es porque capaz no están contentos consigo mismos y, como no te sientes contento contigo, lo demuestras criticando a otros.

-Tengo la impresión de que eres una de las personas del mundo de la televisión que no es tan criticada. ¿Te sientes así?

No, sí me han criticado y tengo bastantes bloqueados. Por lo mismo que he sido reina de belleza, siempre hay prejuicios. Una acepta una recomendación, pero ya cuando te insultan o faltan el respeto, no se puede aceptar.

-¿Cómo defender lo que has logrado?

Nada lo ganas fácil. Desde muy pequeña he sido muy disciplinada en mis cosas. El deporte ha sido un gran aliciente en toda mi vida. Siempre estuve puntual en todos mis entrenamientos y competencias, y cuando sentí que el atletismo se fue de mi vida, me sentí muy mal, sentí mucha frustración. El atletismo me ha hecho olvidarme de los problemas y meterme de lleno en algo que me apasionaba. Cuando entré a la televisión, al principio decían que yo era muy tímida, “no creo que lo haga”, “no la veo en la televisión”. Gracias a Dios y a la oportunidad que me han dado, hoy ya tengo 11 años en la televisión.

-¿Qué tan grave fue lo que viviste que el deporte te ayudó?

En una época, mis padres no tenían trabajo y me tuve que ir a vivir a la casa de mi abuelita. Mi mamá estuvo con problemas de salud. Se nos juntó todo. Mi hermana y yo éramos muy pequeñas, teníamos 6 a 7 años. Estuvimos con mi abuelita. Entonces, estar metida en el estadio me hacía olvidar de todo eso y despejaba mi mente.

-¿La belleza es un factor que te ha empoderado?

No. Mucha gente me pregunta si soñé con ser reina, pero yo no soñaba con ser reina. Llevo el nombre de mi tía que fue reina en el 69 y todos me decían que seguramente quería ser como ella. Yo solo respondía con una sonrisa, porque no sabía qué decir; en esa época yo seguía en el atletismo y mi sueño era verme en una competencia internacional representando al país, ese fue mi sueño. Pero la vida da vueltas.

-Si tuvieras que describir a la belleza, ¿cómo lo harías?

La belleza es el encanto de tu forma de ser.

-¿Y dónde está el encanto?

En tu amabilidad, en tu sonrisa, en tus palabras, en cómo tratas a una persona, en cómo te diriges a ella, en cómo la recibes, cómo agradeces. Ese tipo de cosas me enamoran y me hacen identificar a una persona bella.

Maju Mantilla: Larga vida a la reina.

-¿Sientes que la edad ya te presiona un poco?

Cuando yo estaba en los 20, ves una diferencia. Pero para eso están las cremas. Me gusta cuidarme.

-¿Eres asidua a las cirugías?

Me hice cirugía a la nariz en el año 2004. Yo creo que está bien hacerte tus retoques, la ciencia avanza tanto y si hay nuevas alternativas para verte mejor, ¿por qué no?

-Una de las temáticas de Mundo gordo es el amor pese a las etiquetas. ¿Se aprende a amar?

No hay una relación de ensueño. En una relación aprendemos a acompañarnos. Se construye en el camino, mejoras poco a poco. Una pareja no te atrapa, no te detiene, te deja avanzar. Se aprende a amar mejor.

(Su hija ingresa al auto y Maju le explica que está en una entrevista y saludan a la cámara).

AUTOFICHA:

- “Soy María Julia Mantilla García. Tengo 38 años. Nací en Trujillo. Terminé en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y luego ingresé a Educación, solo estuve dos años. Luego viajé a Lima a prepararme para el concurso de belleza”.

- “En el colegio era buena deportista (risas), los cursos de ciencias no eran para mí. Mi padre tiene 86 años, mi mamá también es adulto mayor. Mi papá ha sido administrador, trabajó en un banco; mi mamá también trabajó en un banco”.

- “Empecé en Ven, baila, quinceañera, luego hice la novela Te volveré a encontrar y en películas he estado en ¿Quién dijo Detox?, Igualita a mí y ahora en Mundo gordo. En un mes se estrena la película Sugar en aprietos. Quiero seguir preparándome como actriz”.

