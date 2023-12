No están dispuestos a seguir perjudicándose económicamente. El vocero de los comerciantes del Damero de Pizarro, Salvador Ode, señaló a Perú21 que las protestas convocadas para el 7, 8 y 9 de este mes, que se realizarán en el Centro de Lima, podrían ocasionar a su sector un perjuicio económico de más de 20 millones de soles al día, pues los cerca de 20 mil negocios instalados en esa zona intangible no podrán trabajar con normalidad, por temor a los actos de violencia, y disminuirá la afluencia del público que, por prevención, no querrá ir hasta ahí a hacer sus compras.

Ode señaló a este medio que la única medida preventiva sería que el gobierno y la Municipalidad de Lima puedan prohibir el ingreso de la movilización al Centro Histórico de Lima porque lo que estarían buscando algunos manifestantes es generar el caos y la violencia porque en su agenda está la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

No hay que olvidar que, tal como lo han asegurado a Perú21 expertos en temas de seguridad, como el exjefe de la Dircote, general José Baella, esta nueva movilización estaría buscando que “haya muertos” para conseguir que Boluarte sea destituida porque esta protesta se realiza en conmemoración del primer año de la detención del expresidente golpista Pedro Castillo.

Por su parte, el presidente de Perucámaras, Óscar Zapata, dijo que confía en el plan de seguridad que la Policía debe estar alistando para esas jornadas de protesta, y pidió que no sea tan permisiva con los protestantes, y que actúe con firmeza ante los actos de vandalismo.

El jefe de la Región Policial Lima, Roger Pérez, declaró a los medios de prensa que para esos días desplegará 4 mil efectivos policías para resguardar el Centro de Lima, y que no permitirá que haya saqueos ni actos de violencia.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, aseguró que habrá efectivos militares en nuestra capital y en provincias, para apoyar a la Policía, y que estos serán enviados al sector del Barrio Chino, en Ica, y en el distrito de Chao, Virú, en La Libertad, que son dos zonas en las que se realizarían bloqueos de carreteras.

Chávez Cresta no descartó declarar estado de emergencia ante las anunciadas protestas.

LA MANO QUE MECE LA CUNA

El dirigente del Movadef en la base del Collao, Puno, según la Dircote, y vocero de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), Lucio Ccallo Ccallata, confirmó —a fines de noviembre— el inicio de la denominada quinta ‘Toma de Lima’, para el 7, 8 y 9 de diciembre.

El 1 y 2 de julio se creó la CNUL en un evento de Puente Piedra. Está conformada por 30 organizaciones; entre ellas Fenatep, la Asamblea Nacional de los Pueblos —de la que forman parte Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, y el partido Juntos por el Perú, presidido por Roberto Sánchez— y ronderos.

Nuevo Perú, a través de sus redes sociales, se ha sumado oficialmente a la convocatoria de estas movilizaciones.

Ccallo, a través de la CNUL, ha asegurado que las protestas para esas fechas serán en todo el país, sobre todo en Puno, Cusco, Arequipa y el norte del país.

El presidente de la Cámara de Turismo de Puno, Oswaldo Soto, señaló a Perú21 que espera el envío del refuerzo policial a su región, para evitar que haya bloqueos o ataques a las entidades privadas, pero aseguró que la pérdida económica de su sector ya empezó porque los turistas nacionales y extranjeros, por prevención, han comenzado a cancelar sus viajes y reservas.

SABÍA QUE

-En Puno, si la protesta es acatada, la pérdida sería de S/1 millón por día.

-En Ica, si hay bloqueos, el perjuicio económico en el sector del turismo sería, por día, de S/1.5 millones y US$3 millones en la agroexportación (uva, palta, arándano, cebolla, espárrago y tomate).

-“La protesta no puede alterar el derecho a comercializar y vender, más en una campaña de Navidad”, señaló a Perú21 el presidente de Perucámaras, Óscar Zapata.





VIDEO RECOMENDADO