“Es posible”, respondió Lucio Ccallo Ccallata a Perú21, en octubre pasado, cuando le preguntamos si, en 2011, firmó el planillón de adherentes del Movadef, cuando ese organismo de Sendero Luminoso intentó sin éxito ser partido político, pese a que ese documento presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lleva su firma y su huella. Es decir, no lo negó.

Esa entrevista se realizó días previos al 12 de octubre, cuando Ccallo, sacando lustre a su reciente cargo de coordinador o vocero de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), convocó en aquella ocasión a la cuarta versión de la ‘Toma de Lima’, que fue un rotundo fracaso.

Ha pasado casi un mes y medio de ese evento, y Ccallo azuza otra vez a una nueva jornada de protesta que busca generar el caos en el Centro de Lima, tal como ocurrió en julio último, en su tercera versión, en la que hubo ataques a la Policía con explosivos y bombas molotov, tal como lo informó este medio.

Perú21 publica en esta edición documentos firmados con puño y letra por Ccallo Ccallata. En esos oficios, el máximo dirigente de la CNUL, quien a su vez es secretario de la base del Collao del Movadef, según la Dircote, convoca a un nuevo cónclave en los que participarán los representantes de las 26 bases de esa organización. La cita se realizará el 25 y 26 de este mes, en el Callao, y ahí alistarán los detalles de su peligrosa agenda del 7 de diciembre: una marcha en el Centro de la capital, en la que pedirán la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

Desde que la CNUL se creara, el 1 y 2 de julio de este año, en Puente Piedra, esa plataforma nació con varios coordinadores o voceros; pero, desde octubre, esa organización tiene como principal coordinador a Lucio Ccallo, tal como indican los documentos a los que hemos accedido.

Lo que llama la atención es que, en esta nueva convocatoria, la carta firmada por Ccallo utiliza en su discurso el término de “lucha popular”, similar al término de “guerra popular” utilizado por Sendero Luminoso. “Los pueblos originarios, quechuas y aimaras, de la Macro Sur, iniciaron la histórica y masiva lucha popular contra el golpe ultraderechista, por renuncia de la usurpadora, cierre del Congreso, nueva Constitución, entre otros puntos que se han ido desarrollando y se han incorporado a nuestra plataforma…”, dice un extracto de la convocatoria.

¿Qué organizaciones forman parte hoy de la plataforma de la CNUL? Tal como lo ha revelado Perú21, son parte de ese frente —considerado hoy un organismo de fachada senderista por los expertos (ver página 3)— algunas agrupaciones de izquierda congregadas en la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), como el Nuevo Perú de Verónika Mendoza y Juntos por el Perú, presidido por el congresista Roberto Sánchez.

-Documentos de la CNUL de julio de este año, revelados por Perú21, indican que no solo organizaciones de izquierda aliadas en la ANP forman parte hoy de ese frente. Fenatep, otro organismo del Movadef, según Dircote, es parte de esa plataforma.

-Magno Ortega, presidente del Fredepa de Ayacucho, quien reemplaza en el cargo a la camarada ‘Cusi’ tras su detención, en febrero de este año tuvo un Zoom con el cabecilla del Movadef en Bolivia, Alex Chamán.

-“Nueva Fracción Roja de Sendero y Sendero del Vraem, por el momento, están peleados, pero están unidos”, dijo a Perú21 el jefe de la Dircote, coronel Max Anhuamán.

Apoyo de Sendero del VRAEM

Camarada ‘Vilma’ respaldó la tercera ‘Toma de Lima’

Lo revelado a Perú21 por el jefe de la Dircote, coronel Max Anhuamán, de que el Sendero del Vraem “está unido” con la nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, a la que pertenece el Movadef, tiene la evidencia más concreta con el audio de la ‘camarada Vilma’, integrante del comité central de los remanentes senderistas, en el que la terrorista llama a participar en la tercera ‘Toma de Lima’, grabación dada a conocer por este diario el pasado 1 de julio.

Otra prueba es que, en la tercera y la cuarta versión de la ‘Toma de Lima’, la CNUL pide la libertad de los siete detenidos del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), grupo que fue liderado por Rocío Leandro Melgar, la camarada ‘Cusi’, y que, a su vez, es integrante de Sendero Luminoso. Leandro Melgar, según las pesquisas de la Policía, coordinó en las protestas de marzo de este año con el camarada ‘Jorge’, autor del sangriento atentado de Tarata, en Miraflores, en 1992.

General (r) José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote): “La CNUL sería un organismo de fachada del Movadef”

Para el exjefe de la Dircote, general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Baella, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), que convoca a la quinta ‘Toma de Lima’, para el próximo 7 de diciembre, se habría convertido en un organismo de fachada del Movadef por tener como coordinador a Lucio Ccallo Ccallata, quien a su vez es dirigente de la base del Collao de Puno del Movadef.

¿Cómo así el Movadef ha penetrado la CNUL?

Una vez penetrado, se apropian del organismo y lo hacen suyo. Y, poco a poco, van orientándolo a sus lineamientos y eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que busca el Movadef? El Movadef a nivel nacional busca lo que quiere toda la izquierda radical: nueva Constitución, sacar a Dina Boluarte…

¿Tienen la misma agenda?

Exacto. Tiene la misma agenda, la misma línea ideológica. Una vez conquistado el organismo, lo hacen suyo, y le inyectan todo lo que quieren hacer. Eso es lo que está pasando con la CNUL. Nadie niega que Lucio Ccallo Ccallata pertenece al Movadef, y es del sindicato de la Fenatep en Puno. Son cosas evidentes.

Al estar Lucio Ccallo Ccallata como coordinador de la CNUL, y a su vez ser secretario de la base del Collao de Puno del Movadef, según Dircote, entonces, ¿la CNUL sería un organismo de fachada de Movadef?

Claro, yo creo que sí. Es un organismo de fachada. Un organismo generado para servir al Movadef y a los lineamientos del ‘pensamiento Gonzalo’ (del genocida cabecilla senderista Abimael Guzmán). Recordemos que Movadef es lo mismo que Sendero Luminoso. Solamente han cambiado de estrategia, pero siguen penetrando los organismos, y estos, como no tienen una cabeza definida, no se dan cuenta de quiénes son las personas, o no los conocen, y si los conocen, los aceptan, para darle fuerza a la organización.

-Para Baella, la CNUL ya ha sido captada por el Movadef al haber colocado a Lucio Ccallo a la cabeza de esa organización.

-Lucio Ccallo ha sido, además, secretario de la base de la Fenatep de Puno, que lleva el nombre de Sutep Regional de Puno.

-El exjefe de la Dircote alertó del dirigente de ‘Barrio Chino’ Manuel Gonzales, conocido como ‘Marcelo’, que coordina las movilizaciones en el sur.