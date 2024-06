El 8 de junio se conmemora el Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería, fecha establecida para aumentar la conciencia sobre los peligros y consecuencias de adquirir productos falsificados, que además no cuentan con criterios mínimos de seguridad para el usuario. Desde artículos de lujo hasta medicamentos y dispositivos electrónicos y eléctricos, la falsificación afecta múltiples sectores y pone en riesgo la seguridad de los consumidores.

La falsificación y la piratería no solo representan una amenaza para la economía global, generando pérdidas de miles de millones de dólares anuales, sino que también afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas, debilitando las economías locales. Además, según la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales (EPEI Perú) el 80% de los consumidores adquieren productos falsificados sabiendo que son falsos y generalmente motivados por el “bajo precio”.

Sin embargo, la falta de conocimiento y la alta exposición al peligro nos pueden jugar en contra a corto plazo, provocando incendios y electrocuciones con pérdidas materiales y humanas.





Amenazas a la seguridad

En cuanto a Perú, la falsificación de productos sigue en aumento. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2023, el país ocupa el segundo lugar en el mundo y el primero en América del Sur y América. Asimismo, el informe señala que entre los productos falsificados se encuentran los productos eléctricos.

“Los artículos eléctricos falsificados no cumplen con los criterios mínimos de seguridad para el usuario que son establecidas en las normas técnicas nacionales e internaciones y exigidas por la regulación local, y son un peligro para el consumidor. Debemos buscar productos eléctricos confiables que ayuden a reducir el riesgo de accidentes, como incendios y cortocircuitos, e incluso que contribuyan al ahorro de energía y reducir los costos de mantenimiento”, explica Vanessa Moreno, country manager para Perú y Bolivia en Schneider Electric.

Ante esta situación, la experta brinda las siguientes recomendaciones para evitar comprar productos falsificados:

Comprar a través de distribuidores autorizados, a fin de garantizar la fiabilidad de las instalaciones eléctricas. Conocer las características de los productos originales antes de realizar la compra, para identificar si lo que ofrecen es o no falsificado. Desconfiar de los precios bajos puede tratarse de un producto falsificado si su costo está por debajo del precio promedio.

Cuando el usuario toma la decisión de adquirir un producto eléctrico falsificado normalmente es por el desconocimiento de los problemas que le pueda ocasionar, desde un gasto doble, triple o mayor, ya que ese producto no tendrá el mismo rendimiento que el original, hasta la pérdida de la vida por electrocución o un incendio por cortocircuito, por ser un producto sin calidad que no hace lo que tiene que hacer o no funciona cuando debe funcionar.





Cómo prevenir la compra de productos falsificados

Por su parte, EPEI Perú aconseja a los consumidores acerca de la compra de productos eléctricos seguros y de calidad. La adquisición de estos artículos, que cumplen con normas técnicas internacionales y locales, ofrece garantías de seguridad y eficiencia energética. Asimismo, subrayan la importancia de comprar estos productos en establecimientos confiables y exigir una factura o boleta como respaldo.

La instalación de productos eléctricos de calidad, como cables, enchufes y tomacorrientes, permite un abastecimiento de energía adecuado y seguro. Los cables de mala calidad pueden recalentarse y causar cortocircuitos, mientras que los enchufes y tomacorrientes poco robustos pueden reducir su duración y funcionalidad. Por otro lado, el tablero eléctrico, que contiene protecciones como interruptores termomagnéticos y diferenciales, es clave para la seguridad de la instalación y del usuario.

En cuanto a las fuentes de iluminación, como focos y luminarias en general, se recomienda adquirir productos con tecnología led en establecimientos confiables. Productos de mala calidad pueden tener una vida útil corta y, debido a su mal funcionamiento, pueden generar problemas de salud de forma inconsciente.

También se recuerda la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas del hogar, según lo estipulado por el Código Nacional de Electricidad. En el caso de viviendas, las inspecciones deben realizarse cada cinco años para asegurar que todos los componentes, desde cables hasta dispositivos de protección, se encuentren en buen estado. Esto ayuda a prevenir fallas en la instalación y optimizar el consumo de energía, minimizando el riesgo.

El Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería es una oportunidad para reflexionar sobre los peligros de esta actividad ilícita y tomar acciones concretas. Desde verificar la autenticidad de los productos hasta apoyar iniciativas de concientización, cada individuo puede contribuir a combatir la falsificación.

La falsificación y la piratería representan amenazas significativas para la seguridad, la salud y la economía global. A medida que se refuerzan las medidas para combatir estas prácticas, es crucial que los consumidores se mantengan alertas y bien informados. El compromiso conjunto entre gobiernos, empresas y ciudadanos es esencial para erradicar este problema y garantizar un mercado justo y seguro para todos.





