Esta tarde, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, decidió responder a los medios tras los diversos cuestionamientos en su contra, que han llevado a que el Congreso discuta hoy una nueva moción de vacancia en su contra, en una conferencia de prensa programada para las 3:30 p.m.

Entre los cuestionamientos contra Silva, destaca lo dicho por Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, quien ha indicado que en el MTC existe una mafia integrada por diversos personajes, entre ellos, el presidente Pedro Castillo.

Tras conocerse las declaraciones de la lobista, Silva ha intentado desmentirla. El último domingo dijo en Cuarto Poder que le daba “un poco de risa esas cosas que hablan porque definitivamente nosotros no estamos en ese tipo de negocios, y eso que quede claro”.

“Además, mi despacho en todas las obras que han sido adjudicadas ha sido puesto control concurrente y además también se ha pedido control posterior en la mayoría de las obras. En una situación nosotros no dudamos en hacer la denuncia nosotros mismos porque en realidad no estoy comprometido allí. No conozco a esa señora que ha salido a hablar, a imputar esas cosas”, añadió el funcionario.

