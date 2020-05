La vicepresidenta Mercedes Aráoz ofreció unas controvertidas declaraciones durante una entrevista a un medio internacional donde aclaró que no es ninguna “usurpadora” al haber juramentado como presidenta encargada tras a la disolución del Congreso de la República.

Durante la charla con el entrevistador Camilo Egaña de CNN en Español, Araoz aseguró inicialmente que seguía ostentando el cargo de vicepresidenta. Sin embargo, posteriormente aclaró que se encontraba a la espera de la decisión del Congreso de la República respecto a la carta de renuncia que presentó en octubre de 2019.

“Yo represento al Perú, porque constitucionalmente a mí me han dado el título de vicepresidenta de la República y eso no me ha sido aceptado por el Congreso de la República actual”, explicó al ser consultada al respecto.

Posteriormente, la economista explicó que se encuentra alejada de la gestión del presidente Martín Vizcarra lo que sorprendió al entrevistador quien creía que Araoz hablaba en representación del Gobierno. “Yo ya estoy alejada de la gestión del gobierno del señor Vizcarra y no hablo con él desde el 1 de octubre”.

Egaña al escuchar esta respuesta rebatió lo dicho por la entrevistada: “Siete meses, la vicepresidenta no le habla al presidente. Señora Mercedes ni en Macondo pasaba eso”.

Respecto a algunos comentarios en redes sociales donde la tildaban de “usurpadora” y “traidora”, la renunciante vicepresidenta dijo que no ha usurpado ninguna función y reiteró que ella estuvo a favor de la vacancia y el cierre del Parlamento.

“No soy una usurpadora, yo estuve opuesta a una decisión de política del señor presidente Vizcarra, el cual lamentablemente decidió cerrar el Congreso. Pienso que no debió hacerse, que no estaba dentro del marco de nuestra Constitución, a pesar de la decisión del Tribunal [Constitucional], una posición bastante dudosa de revalidarla y finalmente yo no usurpaba”, respondió Araoz.

Saludó las medidas adoptadas por el gobierno de Martín Vizcarra frente a la propagación de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el Perú y aseguró que estaba presta a apoyar.

“Creo que el Perú ha estado haciendo las mejores gestiones, dentro de lo que cabe las posibilidades, para lograr menguar el año que le está haciendo la pandemia. El Perú necesita la unidad en este momento y no los odios ni rencores. Yo no represento a ningún partido, hablo a título personal […] Yo deseo de todo corazón que al señor Vizcarra le vaya bien en esta gestión porque es por el bien de mi patria”, acotó.

