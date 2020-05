CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 5 de mayo EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 51 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de de 3.3 millones de casos de contagios en 193 países y más de 240 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 1444 fallecidos en Perú.

La aprobación del presidente Martín Vizcarra alcanza el 82%

La encuestadora Datum publicó un informe que indica que el 82% de la población aprueba la gestión de Martín Vizcarra como presidente. El sondeo indica también que un 9% lo desaprueba y un 9% no sabe/no conoce.

El sondeo publicado hoy en Perú21 señala también que el mandatario registró en marzo un 58% de aprobación, en febrero 64% y 58% en enero del presente año.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos obtiene un 60% de aprobación, 18% de desaprobación y 22% no sabe/no conoce. En el caso de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, cuenta con el 74% de apoyo, 18% de desaprobación y 8% no sabe no opina.

La encuesta de Datum incluyó también el análisis de aprobación y desaprobación de los ministros de Salud, Víctor Zamora, quien recibe el 64% de apoyo; Martín Benavides de Educación, con 49.4%; y el Comando COVID-19 dirigido por Pilar Mazzetti, 51%.

Esta encuesta de Datum Internacional fue realizada online mediante panel para este diario, en un ámbito geográfico nacional urbano y con una muestra de 1,000 encuestas efectivas del 28 al 30 de abril de este año.

En varios puntos de la capital abandonaron la cuarentena

El 23 de abril, en su habitual discurso a la nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el 4 de mayo sería el punto de partida de la gradual reactivación de la economía. Pero muchas personas usaron esta fecha como pretexto para salir masivamente a la calle, sin medir el riesgo, sin importarles nada.

“Al parecer, la gente ha tomado la apertura de la economía como el fin de la cuarentena”, indicó el antropólogo Juan Carlos Callirgos para tratar de explicar lo sucedido ayer.

Miles fueron a los mercados –focos de transmisión del coronavirus– pero también pasearon por el Jirón de la Unión y otras vías sin respetar el distanciamiento social.

“Hay mucha permisividad. Se ha relajado bastante la vigilancia y el control no ha sido tan es-tricto porque mucha gente ya no daba más económicamente”, señaló Gallirgos.

Si esto ocurre en estos momentos, ¿qué pasará desde el 11 de mayo, día en que oficialmente –hasta el momento– culmina la cuarentena?

Clases presenciales se podrían retomar en algunas zonas

El ministro de Educación, Martín Benavides, reveló que se está evaluando que este 2020 se reanuden las clases presenciales de forma gradual en algunas regiones del país siempre y cuando se establezcan políticas para salvaguardar la salud de estudiantes y profesores.

Sostuvo que lo más probable es que esto se dé, primero, en las zonas rurales del país, donde la población está cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

“Para hacer eso, estamos preparando los protocolos necesarios. Las entidades educativas tienen que prepararse antes de recibir alumnos”, manifestó. De acuerdo con Benavides, gracias a las campañas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha podido tener conocimiento de que lejos de las grandes ciudades existe “mucho respeto por la disposición de distanciamiento social”.

Para la educadora Inés Kudo, con esta iniciativa y con la implementación de Aprendo en Casa, el Minedu ha demostrado que, pese a las limitaciones que existen, está tomando en cuenta la diversidad de realidades que existen en el país.

En diálogo con Perú21, la especialista en política educativa internacional sostuvo que lo primero que corresponde es la seguridad y la salud de los niños para luego pensar en la experiencia educativa.

Restaurantes aún no pueden hacer delivery

Pese a que se publicó el plan de reactivación, aún los restaurantes –que están dentro de la primera fase de reanudación– no pueden ofrecer el servicio de delivery, explicó la presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), Blanca Chávez.

“Ha habido una confusión porque se creyó que ya desde hoy (ayer) iban a comenzar a funcionar, pero no es así porque está pendiente que el Ministerio de Salud (Minsa) publique los protocolos”, comentó a este diario.

Asimismo, señaló que la guía publicada por el Minsa el último lunes es una pauta a tener en cuenta, pero que aún falta el otro documento.

Al respecto, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, indicó en Radio Nacional que dicho protocolo se conocerá entre el miércoles y jueves de esta semana.

El funcionario explicó que se creará un registro para que las personas conozcan cuáles son los locales que están autorizados para funcionar.

Por otro lado, Blanca Chávez señaló que habría criterios de focalización territorial para que los locales comiencen a funcionar. Esto quiere decir, indicó, que no funcionaría en zonas donde hay altos índices de contagio del COVID-19.

“Invoco a todos los que harán delivery a que se preparen para que puedan atender correctamente”, añadió.

Las propuestas del Poder Judicial para reducir la sobrepoblación carcelaria

El Poder Judicial se sumó a los esfuerzos para hacer frente al contagio del coronavirus en los penales. Ayer, los experimentados jueces supremos César San Martín y Víctor Prado presentaron sus propuestas para reducir de manera más rápida la sobrepoblación de las 68 cárceles, las cuales actualmente albergan a más de 97 mil reos.

Ambos magistrados, expresidentes de la Corte Suprema, tenían esta tarea que les encomendó su Consejo Ejecutivo (CE) el último jueves.

En diálogo con Perú21, San Martín reveló que las conclusiones demandan el cambio de las actuales normas penitenciarias y que por ello es necesaria la participación del gobierno.

San Martín explicó que se han diseñado tres proyectos. Dos de ellos son planteamientos que deberán ser enviados al Ejecutivo para su evaluación.

El que compete al Poder Judicial dependerá únicamente de que el CE apruebe hoy, en la sesión virtual que fue convocada, una disposición para que los jueces revisen de oficio las casi 35 mil órdenes de prisión preventiva que mantienen detenidas a personas investigadas.

“Se trata de una suerte de examen de lo hecho para ver qué presos pueden salir y quiénes no (...) entre 15 y 20 días será posible ver los resultados iniciales”, indicó.

La primera propuesta para el gobierno, que deberá ser evaluada por el Ministerio de Justicia, es que, vía decreto legislativo, se aplique la exención de pena a los sentenciados hasta ocho años de cárcel. Es decir, el perdón judicial. Pero esto implica que paguen la reparación civil. “Eso sí, están excluidos los que cometieron delitos graves”, aclaró el juez.

La otra alternativa también compromete a los que cumplen prisión preventiva, aunque bajo este planteamiento serán beneficiados los que no tienen antecedentes penales.

“Todos los presos que tienen prolongación de prisión preventiva cumplen un primer baremo (requisito) para que puedan salir de prisión”, indicó.

Según el INPE, del total de presos en el país, 60,669 tienen sentencias, mientras que 34,879 son procesados.