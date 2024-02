El tiempo le da la razón con Martín Vizcarra…

El tiempo pone las cosas en su lugar. Es un mentiroso, un cínico. No conozco los detalles, pero me queda claro que el hombre ya venía operando así desde Moquegua y lo ha repetido en el gobierno. No me cabe la menor duda. ¿Por qué no habría de hacerlo? Por algo quería ser presidente, tener el poder y manejar los recursos públicos. Estar en Canadá no le servía. Por eso confabuló contra PPK.

¿La Fiscalía podría llegar a pedir prisión preventiva?

Entiendo que él es un aforado. Primero tiene que haber una acusación constitucional al respecto. Sería un pedido del actual fiscal de la Nación. Pero no lo han hecho por los otros casos, donde no tendría esa protección. En el caso de Moquegua, por ejemplo, sí podría haber habido preventiva. Ahí no está como aforado.

Algunos funcionarios detenidos son también de la gestión de gobernador de Moquegua.

Así es. Creo que la investigación viene sólida. En la investigación sobre Moquegua hay confesiones que concuerdan entre todos. Inclusive hay personas que están recibiendo pena como colaboradores. Entonces, son temas que parecen repetitivos. Yo solo deseo que se haga justicia.

Políticamente, Vizcarra tiene una posición expectante, a pesar de su impedimento.

En este país no sorprende. Podemos elegir a Antauro Humala y permitir que registre su partido político. Porque, si bien ha pagado parte de su deuda con la sociedad, no ha pagado su reparación civil. Es un delincuente y finalmente un asesino de policías que se levantó contra la democracia en un acto de subversión. Mató a policías a sangre fría. Y todo el mundo puede aceptar con tranquilidad que el señor se registre por el sistema del Jurado Nacional de Elecciones. Por este asunto de ir por las formas y no por el fondo, podemos permitir que personas como Antauro sean registradas. Y que un señor que está impedido de participar políticamente crea que puede ser candidato. ¿Para qué lo ponen en las encuestas si está impedido? Lo están levantando. Engañó a todo el mundo, se vacunó y mató a 200 mil personas. ¿Y qué otras cosas más habrá en ese tema que no sabemos? Debería investigarse el hecho de que se fueran por la compra de pruebas rápidas en lugar de ir por las pruebas moleculares. También que se fueron por una vacuna en lugar de la de Pfizer que estaba disponible, vaya uno a saber por qué.

En 2007 Machu Picchu fue elegida una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Y hasta hace poco no se podía entrar. ¿Cómo llegamos a esto?

Porque en el gobierno de Castillo les dieron todo a los chantajistas. Siempre ha habido estos grupos de interés y cosas así, pero darles carta abierta como hizo la señora Betssy Chávez… Siempre ha habido roces y discusiones, pero nunca este desorden. No quieren que haya un desarrollo alternativo de vías de entrada y salida, de un centro de interpretación, ni nada de desarrollo porque saben que eso significa perder la entrada. Esta negociación a la que se han visto forzados los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Ambiente se dio porque ya la emergencia les ha explotado. Pero vienen de las decisiones tomadas en el gobierno de Castillo. A pesar de que se les decía y se les advirtió, ellos no hicieron el mínimo caso. No querían. Y vuelvo a decir que una importante actriz en este asunto fue la señora Betssy Chávez. Qué cosas habrá recibido a cambio, porque ya hemos visto que ella ha estado recibiendo cosas. Esa señora es dañina para el desarrollo de Cusco. Y se ve en los resultados.

¿Cómo ve el alza del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo)?

La verdad no sé cuánto más van a recaudar en esta etapa recesiva. Afectas a pequeños productores. La mayor parte de los cigarrillos que se consumen son de contrabando. Recauda donde debe ser. Incentiva la inversión y formaliza a la gente. Los incentivos a la inversión privada son cero. Algunas de las últimas medidas del Plan Unidos eran para incentivar la inversión. Pero deben darle más ganas. ¿Los ministros se pelearon para que se sacara lo del tren? No dijeron esta boca es mía cuando el alcalde dijo que no lo iba a hacer. No reaccionaron para que salga Tía María. Eso sí generaría inmediatamente producción. ¿Qué hace el MEF para que Majes-Siguas no esté resuelto? Generaría mucho empleo. No es solo el MEF. Necesitan un equipo renovado de ministros. Y no es Otárola, porque creo que es funcional a la señora por su capacidad política de negociación, nos guste o no sus historias. Hay varios ministros que deberían ser más dinámicos. Lo de Energía y Minas es un grito desesperado. El MTC requiere acción.

Como ex-PCM, ¿cómo analiza el caos en Interior?

Ese señor no me da tranquilidad ni expectativa. Tiene que tener personas con capacidad estratégica. Pero los cambian como se cambia de ropa. Yo no habría sacado al anterior ministro del Interior. Pero es culpa del Congreso. No se puede sacrificar a un ministro porque cae mal o porque no dieron un favorcito. El Congreso también está haciéndole mucho daño al país con normas que pueden afectar fuertemente la estabilidad fiscal del Perú. Y sin sistema de justicia estamos fritos. No veo cómo podemos andar con fiscales que liberan a tipos que han agarrado con armas.

La minería ilegal ha tomado el norte y el sur.

¿Cómo le das estabilidad a la inversión si ves que a Poderosa la están invadiendo y volando torres? Nos puede pasar lo que les pasa a los vecinos del norte. La minería ilegal ha tomado poder y es la que les da armas a los delincuentes. Y financia al narcotráfico. El riesgo es parecido a lo que pasa en Ecuador y México. Debe haber fuertes controles.

Hay un doble discurso. No sale Tía María ni otros proyectos, pero la minería ilegal crece y el REINFO se alquila.

Así es. Hay que poner disciplina y ordenar el sistema. No me gustan las empresas públicas, pero de repente un gran comprador del Estado para asegurarnos que se capture el oro informal y así no esté por todos lados. Todo el oro se va de forma ilegal por Bolivia. Y hay que mirar el narcotráfico en el norte, en la zona tripartita. Hay que poner disciplina y dejarse de tonteras. Hay que tomar decisiones de fuerza.

¿Cómo atraer las inversiones y reactivar la economía?

No bastan los discursos: hay que tomar acciones. Asegurar que las actividades más próximas a realizarse, como Tía María y otros proyectos, se hagan. La actividad minera dinamiza la construcción, y eso jala otras cosas. Dar claridad y mostrar que no vamos a cambiar las reglas de un día para otro. Cumplir con los compromisos. Es lo que hemos hecho durante los últimos 30 o 35 años. Fuimos respetuosos de estas reglas y por eso el capital venía al país. Y todavía viene. Y si quiero hacer una denuncia porque son corruptos, pues la vemos en los tribunales internacionales. No le digo a un juez que quite los peajes. Eso ya está fuera del marco constitucional. Todos deben cumplir la ley, el alcalde incluido.