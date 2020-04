El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, cuestionó la propuesta del Tribunal Constitucional (TC) para reducir las remuneraciones a los altos funcionarios del Estado a fin de que se cuente con mayores recursos para afrontar la emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19). En su opinión, la medida es “una tontería” que no contribuye a ninguna solución.

“Me parece una tontería, no por mi sueldo, que me importa un pepino, sino que me parece una tontería. Estamos tratando en esta medida que los sectores privados mantengan su sueldo y ahora usted quiere que la demanda se hunda porque se reduzca la mitad de los sueldos públicos”, opinó en RPP este jueves.

Como se recuerda, la titular del TC, Marianella Ledesma, planteó que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios y aseguró que esta propuesta está dentro del marco constitucional, basada en facultades que tiene el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Al respecto, Velarde consideró que se trata de una medida “populista” que no contribuye con la situación que se vive frente a la pandemia del coronavirus.

“Gestos populistas pueden haber 100. Puede ser que los ministros y congresistas ganen cero, realmente ¿qué soluciona? más que decir: ‘tengo una idea brillante que aplaude la población’”, cuestionó.

Finalmente, resaltó que lo que se busca es mantener los sueldos en el sector privado, por lo que reducirlos en el Sector Público “no tiene ningún sentido”.

“Me pongo en los zapatos de los ciudadanos”

Consultada al respecto, la titular del TC, Marianella Ledesma, aseguró que con esta propuesta se pone “en el papel y los zapatos de la mayor parte de ciudadanos” que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

“Nada va a resolver el problema de fondo porque sigue siendo incierto, no sabemos cuándo termine la pandemia y en qué condiciones nos va a afectar, pero lo cierto es que sí podemos tomar medidas que nos permitan atenuar sobre todo en ciertos sectores que pueden ser vulnerables”, defendió en RPP.