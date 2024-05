Gigi Mitre, conocida conductora del programa ‘Amor y Fuego’, generó gran preocupación entre sus seguidores al abandonar de manera repentina el set del programa. Su compañero, Rodrigo González, se pronunció en el momento y señaló que Mitre no estaba atravesando un buen momento de salud.

“No vamos a disimular la situación, no tenemos por qué. Gigi se ha sentido mal, ha tenido un contratiempo y ha preferido ir a descansar, así que vamos a seguir con el show. Ponte bien, hermana, y mañana te esperamos aquí nuevamente”, expresó González, evidenciando la preocupación por su compañera.

Sin embargo, la preocupación no fue el único tema que se abordó durante el programa. González sorprendió a todos al sugerir la posibilidad de un embarazo de Mitre, manifestando su emoción ante la idea de convertirse en tío.

“No me digas que voy a ser tío, ah, no me digas por qué. Entonces, me emociono”, comentó el popular conductor, dejando desconcertados a los espectadores.

Rodrigo González lanza curioso mensaje sobre embarazo de Gigi Mitre

El martes 7 de mayo, Mitre regresó al programa y decidió abordar los comentarios de su compañero. Afirmó que se sorprendió al escuchar los rumores sobre un posible embarazo, ya que apenas llegó al canal donde trabaja, sus colegas se acercaron para hacerle dicha pregunta, creyendo que era real.

“Hoy llegué al canal y me preguntaron por eso y yo les dije: ‘¡Qué les pasa, están locos, nada que ver!’”, dijo Mitre, desmintiendo los rumores. Además, González le gastó una broma al señalar que pensó que el embarazo podría ser real debido a que la vio muy feliz después de regresar de España. “No lo sé, Gigi, como te fuiste a España y volviste tan renovada”, agregó González en tono humorístico.





Gigi Mitre asegura no estar embarazada





