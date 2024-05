Tras los rumores que señalaban que la presidenta Dina Boluarte se habría ausentado del cargo por 12 días debido a que se sometió a unos ‘retoquitos’ estéticos, el nuevo vocero de la Presidencia, Fredy Hinojosa, y el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, salieron al frente para responder a la prensa.

Luego de que se le pregunta a Fredy HInojosa quién reemplazó a Boluarte durante su presunta ausencia, entre junio y julio del 2023, él respondió que no se ausentó del cargo.

“La presidenta de la República, desde el primer día que asumió el cargo, viene ejerciendo a cabalidad y en estricta observancia de la normatividad legal el cargo de presidenta. De tal manera que, de manera constante, incluyendo fines de semana y feriados, la presidenta viene ejerciendo la labor de presidenta”, refirió el vocero recién estrenado en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, en todo momento, evitó responder si ocurrió o no dicho ‘retoquito’.

Argumentó que la ampara el “derecho a la intimidad personal”.

“La Constitución establece un derecho fundamental de todo ciudadano: es el derecho a la intimidad personal. En ese sentido, este derecho también le asiste a la presidenta, por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano, más aún de la presidenta”, detalló.

En otro momento, manifestó que sí se atenderá el pedido de la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, para que se le entregue documentos sobre la agenda de la jefa de Estado desde el 29 de junio hasta el 9 de julio de 2023, además de un informe sobre el descanso médico de Boluarte.





¿Qué dijo el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, sobre la ausencia de Dina Boluarte?

Por su parte, Gustavo Adrianzén también le respondió a la legisladora Luque, quien pidió que aclare dicha acción. El funcionario remarcó que la agenda de la mandataria “es pública”.

En una conferencia de prensa, tras una reunión con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, Adrianzén se refirió al tema.

“Si hay un pedido expreso de la señora que refieren (Ruth Luque) será atendido en los términos que correspondan, tengo entendido que el pedido corresponde a un periodo del año pasado, yo no me encontraba en el país entonces, pero las actividades de la señora presidenta son públicas, su agenda de trabajo es pública no habría más que mostrarla y solucionar el inconveniente”, dijo.

Hasta el momento, Dina Boluarte no ha salido al frente para explicar a la ciudadanía si se ausentó del cargo para someterse a una operación estética o no.





Dina Boluarte trabaja “de manera ineficiente” para el 93% de peruanos

“Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno y, por ello, mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones”.

El anterior es un párrafo del escueto discurso de ocho minutos que pronunció Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2022 ante el Congreso de la República, cuando se enfundó por primera vez la banda presidencial tras condenar los actos contrarios al orden constitucional de su antecesor y antiguo aliado, Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo e investigado por, entre otras cosas, actos de corrupción al interior del aparato estatal y dar un golpe de Estado.

Un año y cuatro meses después, no existe el riesgo de caer en una dictadura, pero la percepción de ineficiencia en la gestión gubernamental para resolver los principales problemas de los peruanos sigue siendo muy alta. Los indicadores que expone Perú21, a través de una encuesta exclusiva encargada a Ipsos Perú, son irrefutables. El 93% de la ciudadanía considera que el gobierno de Boluarte “está trabajando de manera ineficiente” para dar solución a las demandas del país.

El exministro del Interior Carlos Basombrío manifestó que estas cifras están yendo “al corazón” de la gestión de Boluarte, al reflejar la incapacidad para solucionar los problemas, y que ello da cuenta de una “real y absoluta precariedad” de su administración.





NO SE ATIENDEN LOS PROBLEMAS

Según el director de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, la cifra es “contundente” y está directamente relacionada con el hecho de que ninguno de los problemas que la ciudadanía considera que más le afectan —delincuencia (24%), costo de vida (19%) o corrupción (15%)— “son atendidos de manera satisfactoria por el gobierno”.

“Estas cifras tienen relación con el nivel de aprobación que la presidenta registra en las encuestas que hicimos para Perú21. Es un porcentaje muy similar al gran rechazo de más del 80% de la población. La gran mayoría siente una enorme desazón e insatisfacción con la gestión porque ninguno de los problemas que la gente menciona ha sido atendido de manera satisfactoria por este gobierno”, declaró a este diario.

En efecto, tal como se muestra en los cuadros que acompañan esta nota, en mayo de 2023 la falta de seguridad en las calles se ubicaba en el tercer lugar del ranking de mayores preocupaciones ciudadanas; casi un año después, el tema ha escalado al primer puesto.

El trabajo de campo de la encuesta se realizó el 18 y 19 de abril, luego del escándalo de los Rolex de la mandataria, que devino en una investigación fiscal por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración, con un allanamiento con descerraje de por medio.









