Uno alucina con la ausencia de desprendimiento, el egoísmo y la angurria de nuestra burocracia dorada, que actúa tan igual o peor que los políticos. Si uno sabe que su presencia en un puesto público divide al Perú hasta el conflicto y genera tanta desconfianza, pues lo mejor que uno haría por su país —porque hay que pensar primero en el Perú que en tu persona— es apartarse del Estado y mudarse al sector privado.

Me explico: Como bien escribió el colega Francisco Cohello en Correo hace unos días, la gran culpable final de toda esta larga crisis que estamos viviendo con la JNJ es la señora Inés Tello, cuya necia terquedad —que ya es como senil— en mantenerse en el cargo, a pesar de todos los cuestionamientos válidos que se suscitaban por su edad, evitó que las aguas vuelvan a su nivel. Con una renuncia temprana suya no habríamos vivido esta escalada feroz en el enfrentamiento de su institución con el Congreso y los opositores a la actual JNJ se hubieran tenido que quedar quietos.

Pero claro, más pudieron su ego, su orgullo y los más de US$9,000 mensuales que percibe por ese puesto. E igual de tozudos fueron los demás integrantes de la JNJ que se empecinaron tontamente en mantenerla allí. Otro de estos burócratas entornillados tipo Tello ha resultado ese señor Corvetto de la ONPE. Cualquiera con un poco de tino hubiera desistido de reintentar seguir al mando de la ONPE si su persona despierta tanta desconfianza y rechazo en un sector muy amplio de la ciudadanía, que piensa —con bastante fundamento, a pesar de los chillidos de RMP y la caviarada— que las últimas elecciones no fueron limpias.

Al final, y como era previsible, Corvetto terminó fuera del puesto y desairado (pero seguramente, como hacen los caviares, interpondrá un recurso ante el PJ para retornar). Uno debe hacer un sacrificio personal si eso evita dividir más a tu polarizado país. Pero no, Tello y Corvetto no podían dejar sus dorados puestos burocráticos. De verdad que gente así me da arcadas.





VIDEO RECOMENDADO