Reimond Manco se convirtió en tendencia esta semana tras las fuertes declaraciones que hizo en contra de Paolo Guerrero por sus palabras, su edad y su rendimiento, pero ahora señala que se le descontextualizó.

El nuevo jugador de Unión Comercio usó sus redes sociales para manifestarse y señalar que nunca quiso arremeter contra el máximo artillero de la historia de la Selección Peruana, a quien catalogó como su ídolo y le deseó todo lo mejor.

“Hice unas declaraciones que se sacaron de contexto y se convirtieron en titulares malintencionados. Por ello, quiero comenzar diciendo que, si algo se malinterpretó, pido disculpas y eso no me hace menos”, explicó el ‘Rei’.

Luego, por medio de sus stories de Instagram, el exjotita reveló que “Paolo Guerrero, para mí, es un ídolo y siempre lo he dicho. Siempre que me he referido a él, ha sido de la mejor manera porque lo es, no por ser un ‘chupamedias’”.





Manco niega haberse referido a Guerrero:

Reimond Manco también se explicó sobre una de sus supuestas frases contra Paolo Guerrero que rápidamente se viralizó y señaló que no hablaba de él, sino que “por problemas de conexión” siguió hablando del tema anterior.

“Justo decíamos que hay que tener mucho cuidado con lo que mencionábamos (por las declaraciones de Benincasa) porque tenemos una familia detrás y, muchas veces, la boca nos castiga. No me refería a él”, reveló el popular ‘Rei’.





Manco le desea lo mejor a Guerrero:

Luego de la polémica generada por sus declaraciones ‘descontextualizadas’, el mundialista con la Sub-17 de Perú reveló que, “para mí, él es un ícono, un ídolo, siempre lo he dicho, no es ahora. Hemos compartido selección en algún momento”.

“Que siga haciendo goles, que siga deleitándonos con sus anotaciones en la blanquirroja y que nos pueda llevar a otro Mundial porque -de verdad- se lo merece. Ya nos llevó a uno”, sentenció el polémico delantero exPSV y Alianza Lima.









