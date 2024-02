El exjefe del INPE José Luis Pérez Guadalupe habla del sistema penitenciario peruano.

Desde hace 8 años no hay nuevas cárceles. Pero se inauguraron 10 de 2011 a 2016.

Destrabamos muchos proyectos que había dejado el gobierno anterior. Eran penales chicos, sobre todo en la selva. Salvo los que tenían problemas con constructoras. Eso es parte de: te tiras abajo en el precio, ganas el concurso y después pides adicionales. En total, entre nuevos y remodelados, llegamos a 10. Inédito. Normalmente, cada gobierno construye uno. Hubo voluntad política. Trajimos a 25 gerentes de Servir. Si ya se hizo, ahora se podría realizar.

Algunos se frustraron…

Iquitos. También hubo ampliaciones. En Arequipa dejamos todo listo para la licitación, pero la constructora quebró. Era un penalazo, otro Socabaya. Se va a volver a lanzar.

Los congresistas piden reabrir El Sepa y El Frontón.

No tienen lógica, sentido económico o de accesibilidad. Son graciosas iniciativas que nos cuestan a todos. Excentricidades. Haría un penal para congresistas en El Frontón. Debería cerrarse Barbadillo porque Fujimori no está. Es el penal más caro per cápita. El segundo más caro es justamente Challapalca, por su accesibilidad, a 5 horas de Puno o Tacna. Estoy proponiendo que el INPE tenga una autonomía relativa, independencia técnica. El INPE podría ser un ministerio, dada la importancia. Miremos sino Ecuador, Brasil y Venezuela.

El Tren de Aragua tiene presos en Perú. ¿Qué tan distinta es su lógica delincuencial?

Es totalmente distinto. Cuando agarras a una banda peruana, qué dicen. ‘Tranquilo, tío, ya perdí’. ¿Qué hace el venezolano al estar rodeado? Saca su fierro y empieza a disparar. El venezolano va con arma y de frente dispara. He entrevistado a presos y hasta los más pesados de Ancón I se quejaban de los venezolanos. Dicen ‘ellos no tienen madre, no tienen familia, cómo van a entrar a trabajar así’. Ya no había secuestros en el Perú. Ahora han vuelto. El sicariato ha bajado de precio. La extorsión se ha extendido. Ellos manejan una lógica de territorialización, donde van a dominar todo. El Tren de Aragua entra a matar. Los brasileros también tienen una lógica territorial de espacios. El Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho o el Terceiro Comando Puro, por ejemplo, toman una comunidad o una favela y dominan el territorio, donde ‘batutean’ la droga pero también el Internet, el balón de gas, el agua en botella. Su visión es territorial entonces si dominas el espacio y ya tienes la logística para vender drogas, puedes vender lo que quieras. En el Primeiro Comando da Capital de Sao Paulo, por ejemplo, se llaman hermanos. Son comunidades que se ayudan. Según algunos autores incluso entran para pacificar y unificar las bandas criminales. Buscan distribuirse ordenadamente con una visión empresarial. Y con esa estrategia están en 23 de los 27 estados brasileros. El venezolano, en cambio, te extorsiona. No entran a negociar sino a matar. Pero acá en Perú no ‘batutean’ droga, van al robo, extorsión y prostitución. En los penales, los venezolanos están dominados. Se ‘sombrean’. La ‘faitería’ peruana los tiene controlados. Pero los venezolanos sí dominan la calle, son más violentos y tienen más armamento. Entonces ahí habría que hacer una estrategia con la Policía. En 2017 había 50 presos venezolanos en Perú. Ahora hay 3,250 venezolanos en las cárceles. Solo en Lurigancho hay 900. Son el 70% de los extranjeros. Luego vienen los colombianos y después los mexicanos. Ecuador no es un factor determinante como grupo nacional. Hay muy pocos ecuatorianos.

El principal problema es el hacinamiento.

El hacinamiento es el principal gran problema, aunque no el único. Y genera otros. El tema es la infraestructura. He presentado un informe sobre los cinco penales de Lima. Todas las falencias de infraestructura, personal y equipamiento. Muchísimas falencias.

¿Y los penales de Bukele?

Bukele se quitó la careta con su reelección. Bukele es el Fujimori 2: se ha comprado el manual del ‘Chino’. Es un gran marketero. Ya pasó de autoritario a dictador. Eficiente en muchas cosas, pero dictador. Esos monstruos que nos muestran no se construyen en siete meses. Son módulos. No hay 40 mil presos ahí, hay 12 mil. Te muestran un pabellón modelo y alucinas que todos son iguales. Son pura cáscara. Ya está como Chávez, Correa, Castro, Morales, Fujimori. A perpetuarse en el poder. Un penal no se hace de la noche a la mañana. Nosotros hemos dejado proyectos listos. Pero en dos años no se va a inaugurar un penal. Y en 10 años no se van a construir penales, porque demora. Pero si no se siembra ahora, mañana no se cosecha. No se trata solo de inaugurarlos, sino de mantenerlos.

TENGA EN CUENTA

“El Minjus de Eda Rivas y Daniel Figallo crearon una unidad de inversiones gastando millonadas para no construir una sola celda”.

“Desde 2013 no ha habido revueltas en penales, a pesar del hacinamiento. No ha habido motines ni balaceras”.

“Tendría que haber más presos. La Policía los captura, pero es una puerta giratoria porque los liberan”.