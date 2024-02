La periodista Patricia Janiot opina sobre la región, sus elecciones y las crisis.

Vive en Estados Unidos, en pleno año electoral…

Es un año crítico. El futuro del expresidente Trump depende de la Corte Suprema de Justicia en uno de los casos que enfrenta en Washington. Él está pidiendo su inmunidad. Y eso va a determinar si avanza este juicio y los otros, o si se suspenden. Si avanza, veremos a Trump en audiencias y no en mítines. Muchos están presionando para que haya un veredicto antes de las elecciones. Un veredicto de los 4 casos penales y los 91 delitos que se le imputan, para que la gente pueda tomar una decisión electoral informada. Pero el presidente y sus abogados quieren posponer las decisiones de la corte y ganar tiempo.

Más allá del resultado legal, esto puede victimizar políticamente a Trump.

Eso es lo que están mostrando las encuestas y los resultados de las elecciones primarias. Entre más líos legales, más se beneficia electoralmente. Tiene una base electoral muy fiel y definitivamente es el líder indiscutible del partido. Los senadores republicanos obedecen a sus órdenes. Esto lo está fortaleciendo. De ser encontrado culpable y ganar la elección, puede autoindultarse. Lo mejor que le puede suceder para enfrentar los juicios es ganar la presidencia. Anticipando sus problemas legales, se encargó de que en las cortes haya nominados suyos.

En los demócratas hay preocupación por Joe Biden.

Especialmente a raíz del pronunciamiento de un juez, quien llegó a la conclusión que el presidente está senil, pierde la memoria y se olvida de datos fundamentales, como la fecha en que murió su hijo. Y lo hemos visto en presentaciones públicas confundiendo países y presidentes, y mezclando hechos. Las encuestas coinciden en que, si fueran candidatos, Trump tiene una gran posibilidad de triunfo frente a Biden. Porque a pesar de que Trump también es un hombre de edad avanzada, se lo ve con mucha más energía, más articulado. Y es una contradicción porque ya se están viendo los resultados de Biden. La economía se reactivó, los empleos han crecido, la bolsa no ha caído, la inflación está controlada, se lograron acuerdos para bajar los precios de las medicinas…

Se cumplen 25 años del chavismo en el poder.

Yo no salgo de mi indignación. La comunidad internacional se ha dejado engañar. El régimen venezolano ha obtenido importantísimas concesiones a cambio de muy poco. Esto de que no le permitan participar a María Corina Machado como la candidata opositora elegida en unas multitudinarias elecciones primarias, ya debería ser el golpe de gracia. Ella está apelando. Pero ¿cuál es la alternativa? Estados Unidos ya ha demostrado que puede ser autosuficiente y no depender del petróleo de Venezuela. Y quedó demostrado que si incrementan las sanciones, igual no pasa nada. Vemos lo mismo en Cuba y en Nicaragua. El régimen de Ortega y su esposa avanza descaradamente arremetiendo contra los derechos humanos. No le veo salida. A menos que haya un gran plan para darles inmunidad para que entreguen el poder. Si no, para mí el panorama es muy negativo.

Maduro dice que gana “por las buenas o por las malas”.

Gravísimo. “Por las buenas o por las malas” es “vamos a robarnos la elección”. El régimen venezolano ha ganado las elecciones antes, porque abusan del poder del Estado para movilizar y regalar. El fraude se hace antes de la votación. La elección en Venezuela va a ser una tragicomedia.

¿Milei se ha moderado?

Tuvo que retirar su proyecto de ley. Tiene que tener muñeca política, capacidad de maniobra para llegar a acuerdos. Ya vemos señales. Mantiene en su gabinete a figuras asociadas con la oposición. Algún tipo de concesión estaría dando. Tiene un carácter muy fuerte, pero se ha moderado.

¿Cómo ve el fenómeno Bukele?

Bukele se ha convertido en una sensación. Yo hubiese preferido que hubiera logrado lo que hizo sin arremeter contra los poderes, manteniendo el balance, sin tantos cuestionamientos de abusos de derechos humanos y sin violar la Constitución. Bukele llega a la reelección gracias a una interpretación bastante particular de la Corte Suprema sobre la Constitución que expresamente dice que no puede reelegirse un presidente que haya estado en funciones seis meses antes. Igual el presidente renunció… Pero a veces digo, ¿por qué un éxito tiene que implicar tantas sombras?

Hizo un video sobre Fujimori. ¿Cómo ve el Perú?

El caso peruano es un ejemplo en parte para América Latina. No creo que haya un país en el mundo que tenga a tantos presidentes respondiendo ante la justicia, más temprano que tarde. No conozco los detalles internos, pero ya quisiéramos eso en otros países. A veces da la sensación de inestabilidad, pero si uno ve el vaso medio lleno, la justicia cojea y va lenta pero avanza. Sé que hay muchos cuestionamientos a jueces y fiscales, filtraciones, dinero recibido por fallos, en fin. Eso sucede en muchos países. Pero en el resultado macro, me parece un ejemplo. Nadie está por encima de la ley, no importa si ha sido el jefe de Estado.





TENGA EN CUENTA

“En Colombia hay un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Suprema. La amenaza contra la democracia está servida”.

“El tema de Ecuador fue una gran sorpresa. El presidente reaccionó a tiempo. El narcotráfico ha tomado mucha ventaja. Muchos le atribuyen esto al gobierno de Rafael Correa”.

“Chile nos debe inspirar a todos. ¿Por qué tiene que pasar una tragedia para ver a un país unido. Eso finalmente buscaba Piñera. Lo entrevisté cuatro veces. Era muy pedagógico. Fue un demócrata”.