La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó esta mañana en la Comisión de Fiscalización del Congreso y respondió sobre la acusación de que lidera una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

Ante los parlamentarios dijo que no debió confiar en la fiscal Marita Barreto, quien se desempeñó como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop).

“Hoy, ante ustedes, hago un mea culpa, de confiar en una coordinadora (Marita Barreto) que había sucumbido al apetito del poder”, indicó.

“Una fiscal incompetente decidió investigarme”, sostuvo ante los legisladores.





Los chats de Villanueva

En otro momento, dijo que los chats de su exasesor Jaime Villanueva, donde supuestamente coordinaba votos con congresistas, no revelan ningún acto delictivo.

“Sin cometer ninguna infracción contra la reserva de las investigaciones, aclararé algunas cuestiones trascendentales. En la resolución judicial, la presunta existencia de la organización criminal se basa en unos chats manifiestamente manipulados que no revelan ningún acto delictivo, carentes de fiabilidad probatoria, solo se leen opiniones y conversaciones políticas de una sola persona sin respuesta de su interlocutor”, expresó.

La fiscal, sobre el tema de los chat, finalmente agregó: “Los chats no revelan ninguna participación mía en un acto delictivo”.

¿Qué más dijo Patricia Benavides sobre las acusaciones en su contra?

La Fiscal de la Nación negó ser parte de una organización criminal. “No existe ni lidero una organización criminal”, afirmó.

Aseguró que todo responde a una venganza política.

“Porque transcendió que iba denunciar al presidente del Consejo de Ministros (Alberto Otárola) buscan mi salida, es una venganza política para sacarme del sistema de justicia”, dijo.

Además, aprovechó el momento para ensalzar su imagen: “Siempre se me ha felicitado a lo largo de mi trayectoria por ser una fiscal ejemplar”.





“No he cometido ningún delito”

En otro momento, la titular del Ministerio Público negó ser responsable de los delitos que se le señalan.

“No he cometido ningún delito, ni falta administrativa, he cuidado que no se politice la justicia. Ustedes mismos pueden verificar sus votaciones para ver la diferencia existente entre los votos, presuntamente captados, y la realidad. Porque son ustedes mismos quienes con objetividad podrán concluir que ninguna votación ha sido efectuada a pedido mío o a cambio de algún beneficio dado por el Ministerio Público”, dijo la Fiscal de la Nación.

Asimismo, Benavides calificó el caso como un “show mediático”.

“No existe una organización criminal, ni lidero una, por el contrario he luchado contra el uso político de la función fiscal. Todo este show mediático es la más clara expresión de la politización de la función fiscal y policial. La venganza contra quienes enfrentamos realmente al poder de turno”, remarcó.





No permitieron acceso de la prensa

Varios hombres y mujeres de prensa se quedaron afuera de la sala Martha Hildebrandt, donde se desarrolla la sesión.

Esto debido a que el recinto solo tiene habilitado espacio para cuatro periodistas. De esta manera, fotógrafos, camarógrafos y reporteros tuvieron que esperar afuera.

DATO:

El abogado de Patricia Benavides es el excongresista del APRA, Jorge del Castillo.





