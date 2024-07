El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, informó que acudirá como testigo en el Caso Cocteles, donde involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y más de 40 personas por presunto lavado de activos y organización criminal.

“Si yo soy citado tengo que acudir, es una obligación, además es parte de la colaboración que yo tengo que cumplir con la justicia. Yo estoy colaborando en el esclarecimiento de todos los hechos sin distinción alguna, yo quiero recalcar acá que no soy ningún operador político”, afirmó Villanueva.

El exasesor aseguró que si el Poder Judicial o Ministerio Público tienen a bien citarlo, él acudirá a todas las diligencias que consideren pertinentes.

Sobre el Caso Cocteles manifestó que sus declaraciones comprenderán desde el momento que el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación y no sobre los inicios del proceso.

Villanueva resaltó que sea Christian Salas Beteta, abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides y también de Fuerza Popular, quien lo haya propuesto como testigo para el caso que involucra a Fujimori.

“Por deducción lógica lo que me da que pensar es que el señor Salas Beteta reconoce que lo yo estoy diciendo es verdad, si me está ofreciendo como testigo para un caso, lo que que implícitamente está aceptando es que estoy diciendo la verdad en todos los otros casos, incluso lo que incluye a su patrocinada”, indicó.

Villanueva ofreció declaraciones a su salida del Ministerio Público, a donde acudió acompañado de su abogado, a una diligencia convocada por el fiscal Alcides Chinchay.

El lunes, durante una audiencia del caso Cocteles, la defensa legal del partido fujimorista que presentará a Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, como testigo a favor de la organización que representa.

“Vamos a probar algo más, probaremos que este caso ha sido generado indebidamente, y en su oportunidad y estadio procesal, ofreceremos como prueba nueva la declaración de Jaime Villanueva, quien va a explicar cómo es que este caso se inició”, sostuvo Christian Salas Beteta en diálogo con Perú21.

El abogado de Fuerza Popular señaló a este diario que el exasesor de la Fiscalía, Jaime Villanueva, declarará como testigo de su partido. Esto, para demostrar, según él, que el caso Cocteles fue “sobredimensionado” y “armado” por insuficiencia probatoria.

“Hoy ante los jueces hemos dicho, de un lado, que la tesis fiscal no se podrá probar. Solo un ejemplo, ellos señalan que hay aportes delictivos de Odebrecht. Y, ese aporte delictivo no existe, no está probado”, explicó en entrevista con Perú21.

“Vamos a probar esto (que el caso Cocteles está inflado), en parte, con la declaración de Jaime Villanueva; quien, frente a una fiscal suprema, en una diligencia formal, que consta en un acta, dijo: ‘El caso Cocteles fue coordinado, fue llevado inicialmente por estos fiscales, Vela, Domingo Pérez, con la implicancia, con la supuesta intervención de Gustavo Gorriti, un periodista, que incluso les habría dado el diseño, pauta o recomendación para hacer esta investigación... ‘. Eso es lo que vamos a traer a este juicio. ¿Para qué? Para explicarle a la sala el sobredimensionamiento”, señaló.

Al ser consultado en qué tiempo podría declarar Jaime Villanueva, dijo que esto podría tardar uno o dos años.

