El excongresista Edwin Donayre, quien cumple condena de cinco años y seis meses de cárcel por el delito de peculado, reporta síntomas de coronavirus, aseguró su abogado Elmer Suna a Perú21.

“El día de hoy a las 9:10 a.m., el general me llamó por teléfono y me puso de conocimiento de su estado de salud, que desde ayer se sentía mal, con tos seca, dolor de cabeza y fiebre, y hoy amaneció peor; son síntomas del COVID-19″, opinó.

Agregó que esta tarde acudirá al penal para solicitar que se traslade a Donayre a un hospital "porque todavía no le hacen la prueba molecular y en el penal Miguel Castro Castro hay muchos contagiados”.

El abogado indicó que el exparlamentario se encuentra guardando cama, dentro de su celda en el pabellón Venusterio, y que tenía dificultades para hablar cuando le llamó por teléfono. "Es una persona muy vulnerable” comentó al señalar que tiene 75 años y es hipertenso.

Suna adelantó que si no le niegan el traslado a un hospital, el lunes 4 de mayo presentará un recurso para que se varíe la prisión preventiva por arresto domiciliario. Además, planteó que el Ministerio de Justicia, “de oficio, debería otorgarle el indulto humanitario. Por su edad más que nada”.

Por otro lado, Suna señala que esta situación no es un aprovechamiento de la coyuntura de la pandemia del COVID-19 en que varios investigados y condenados han logrado salir de prisión. “No es un aprovechamiento, se trata de un caso especial”, sostuvo.

Edwin Donayre fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el delito de peculado en el caso conocido como el ‘Gasolinazo’. Él, junto con otros 40 implicados, gestionó, solicitó y recibió, entre enero y noviembre del 2006, petróleo y gasolina de 84 octanos por pedidos extraordinarios de combustible que, según la Fiscalía, se desvió a grifos particulares reportándole un beneficio económico.

Esta sentencia no se pudo ejecutar porque el entonces congresista de la bancada de Alianza para el Progreso tenía inmunidad parlamentaria.

Ante ello, el Poder Judicial solicitó al Congreso que se le quite esta prerrogativa, pero no se aprobó el pedido debido que la mayoría del Parlamento sostuvo que se debería esperar una sentencia en segunda instancia.

La Corte Suprema confirmó la sentencia por 5 años en contra de Donayre el 28 de abril del 2019 y fue entonces que recién el Pleno del Legislativo aprobó levantarle la inmunidad. Donayre pasó a la clandestinidad. Seis meses después fue capturado en Puente Piedra.

