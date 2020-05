El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, adelantó que este lunes 4 de mayo se presentará ante el Poder Judicial un primer recurso de casación sobre el recurso de admisión a trámite de la apelación de la defensa de Keiko Fujimori, pues considera que el plazo ya venció.

En declaraciones a TV Perú, indicó que esta primera casación tiene relación directa con la resolución de fondo, pues si la apelación no era admitida a trámite no se hubiera dado la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones.

“Hay una interpretación jurídica de que los plazos están suspendidos. Ya vimos la parcialidad de esta sala superior. Para evitar cualquier problema vamos a presentar una el día lunes [4 de mayo] sobre el recurso de admisión de la apelación a trámite, que fue dos votos a uno -un magistrado sí votó porque la decisión era inadmisible porque había transcurrido el plazo”, manifestó.

“La segunda (casación) todavía estamos en el plazo legal y allí necesitamos acceder a los detalles de la resolución y a contrastar algo de la información que nosotros tenemos. Posiblemente se haga cuando se levante el aislamiento social obligatorio, que será en una semana y algunos días”, agregó.

El último jueves, cabe señalar, el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori y dispuso que cumpla comparecencia con restricciones en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, instancia que dispuso la inmediata libertad de Fujimori Higuchi.

Caso Jaime Yoshiyama

De otro lado, Vela Barba confirmó que el fiscal José Domingo Pérez asistirá a la audiencia que se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo para ver el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa de Jaime Yoshiyama, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La audiencia, precisó, será virtual.

“Sí (vamos a participar en la audiencia de Jaime Yoshiyama) porque eso no nos exige romper el aislamiento social, no necesitamos salir de nuestros domicilios e ir a nuestro centro de trabajo porque las audiencias se pueden afrontar con los documentos que son aportados y son de simple trámite, no hay necesidad de acceder a la complejidad de las carpetas de investigación, que en el caso del equipo especial son muy complejas y tienen cientos de tomos”, explicó.

Este es el segundo pedido que realiza la defensa de Yoshiyama Tanaka para buscar su excarcelación en medio del estado de emergencia a causa del coronavirus (COVID-19).

Según la resolución, la audiencia se realizará desde las 9:00 horas, vía videoconferencia. En la diligencia también participará su abogado Humberto Abanto. El pasado 21 de abril el juez Richard Concepción Carhuancho se apartó del caso.

El Equipo Especial Lava Jato sindica a Jaime Yoshiyama como parte de la presunta red criminal liderada por Keiko Fujimori, dedicada al lavado de activos. El fiscal Pérez le imputa la recepción de US$1 millón por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

