Congresistas de diversas bancadas saludaron que el primer Gabinete Ministerial de la presidenta Dina Boluarte, encabezado por Pedro Angulo, sea eminentemente técnico en medio de protestas en diversas ciudades del país.

Diego Bazán (Avanza País) destacó que el general en retiro de la Policía César Cervantes haya asumido la cartera del Interior. No obstante, refirió que en el camino se pueden realizar algunos ajustes en el Consejo de Ministros para perfeccionarlo.

“Vemos un gabinete básicamente técnico, saludo la designación del general en retiro Cervantes asumiendo la cartera del Interior. Como presidente de la Comisión de Defensa, obviamente preocupado en este momento por el orden interno en un momento de crisis y de caos en algunas regiones del país”, expresó a Canal N.

“Por lo demás, funcionarios de carrera de cada ministerio que creo que van a generar consenso, estabilidad y obviamente en el camino se van a realizar algunos cambios para perfeccionar este gabinete”, añadió.

Por su parte, Alex Paredes (Bloque Magisterial) indicó que el gabinete convocado por Boluarte Zegarra era lo que se estaba esperando y dijo que su bancada evaluará el desempeño de la nueva ministra de Educación, Patricia Correa.

“Es lo que se estaba esperando dentro de las acciones de la señora Dina Boluarte y ahora hay que ver a las personas, cuál es el desempeño que van a tener porque es una realidad objetiva. Esperemos que en el sector educación no signifique retrocesos de lo que se ha estado haciendo”, manifestó.

“Todavía voy a evaluar en términos personales y en términos de grupo parlamentario tendremos que reunirnos, sobre todo focalizados en el tema de educación porque si se ha designado a una persona [Patricia Correa] que viene del mismo sector que le ha venido haciendo daño al sector educación, tenga por seguro que nuestro voto no va a ser de confianza”, agregó.

A su vez, Patricia Juárez (Fuerza Popular) calificó de “gratificante” que los nuevos ministros conozcan sus sectores, tengan trayectoria y no un prontuariado, como ocurrió con los equipos ministeriales del expresidente Pedro Castillo.

“Es un gabinete que tiene muchas personas que se desenvuelven en el mundo administrativo, que han hecho gestión. Son personas técnicas que conocen sus sectores, eso es saludable. Es muy gratificante que realmente tienen un currículum, una hoja de vida y no tienen prontuario como ha ocurrido en otros casos”, acotó.

“Es saludable ver que son personas que tienen una trayectoria y que vienen a dar su experiencia y ponerse al servicio de los ciudadanos y del Estado. Es un buen comienzo, hay que dar el beneficio de que empiecen a hacer su trabajo y ver cómo se desenvuelven. Hay que dar el beneficio de la duda y considerar que vienen a prestar un servicio al Perú”, aseveró.

Finalmente el congresista Luis Aragón (Acción Popular) resaltó que no se hayan designado políticos o legisladores en el nuevo Gabinete Ministerial. También destacó que haya una representación homogénea de varones y mujeres, y pidió dialogar y concertar con todas las organizaciones sociales, gremiales, empresariales y sindicatos.

“Me parece lo mejor que no hayan sido incorporados políticos o congresistas de ninguna bancada. Eso me parece fundamental, cumpliendo con el compromiso que tuvo la presidenta Dina Boluarte en la reunión con la bancada que tuvimos ayer. Me parece fundamental”, subrayó.

“También me parece importante que haya una representación homogénea de varones y mujeres. Me parece que la cuota femenina es importante y lo que tiene que hacer este gabinete es dialogar y concertar con todas las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, gremiales, empresariales, con los sindicatos y eso es una tarea fundamental que tiene que hacer el presidente de la PCM y todas y cada una de las carteras ministeriales”, sentenció.