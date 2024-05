En su última sesión del 2 de mayo, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que, de aprobarse en el Pleno, modificaría la Ley Orgánica de Elecciones (art. 116) y la Ley de Organizaciones Políticas (art. 24-A), y extendería el plazo para que aquellas personas que pretenden postular en las elecciones generales de 2026 puedan afiliarse a una organización y, con ello, participar en la contienda.

Actualmente, la legislación electoral establece que solo el afiliado que tenga como mínimo un año de inscripción en el padrón partidario a la fecha límite de la convocatoria a elecciones generales puede postular para ser candidato. Sin embargo, la propuesta contempla reducir ese plazo a seis meses, permitiendo que un ciudadano se adhiera a una organización ya no hasta la quincena de julio de este año, sino que podrá hacerlo hasta el 11 de octubre de 2024, ya que la convocatoria a elecciones también se dará 365 días antes de los comicios, y no 270.

El argumento de Constitución es que se debe dar espacio para la realización de las elecciones internas, las cuales prácticamente cercenó el propio Pleno del Parlamento en diciembre de 2023 cuando eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

¿Cuáles serían los efectos de este cambio normativo? El abogado Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales, sostuvo que, con esta modificación, los partidos políticos “podrán escoger a las personas que postulan entre los que hacen aportes económicos”, quienes tienen “intereses bastante opacos”.

“A los partidos les puede ser interesante tener más tiempo, o una barrera más tenue de afiliación, para tener mayores opciones de elegir personas que pueden postular y que pueden ser aportantes. En el Perú no existe un sistema de partidos institucionalizado. Tenemos grupos de gente que logran insertarse en las listas y ser parte de la oferta electoral; por eso eran tan convenientes las PASO. La oferta electoral estará muy desconectada de las personas, lo que facilita que pueda darse algún tipo de orientación autoritaria”, señaló a Perú21.

Por su parte, el también experto en derecho electoral José Naupari Wong acotó que “esta no es una modificación, sino una disposición transitoria”, por lo cual solo aplicaría para 2026, tanto para las elecciones generales como para las regionales y municipales.

“La afiliación para las elecciones regionales y municipales no es nueva; esa atingencia estaba, pero la eliminaron cuando cortaron las PASO. Ahora también les exigirás esa afiliación a consejeros y regidores, eso es incrementar brutalmente la exigencia a estos candidatos, suena razonable”, declaró a este diario.

En relación con la afiliación a candidatos de los comicios presidenciales, sostuvo que “establecer seis meses no es nuevo; también ocurrió en las elecciones presidenciales de 2021, y en las regionales y municipales de 2022. Lamentablemente, se ha venido colocando de manera transitoria y ahora también la quieren poner para 2026. En sí, esa norma es un desastre porque hay un desfase entre afiliación e inscripción de un partido. ¿De qué me serviría tener afiliación hasta octubre de 2024 si mi partido se puede inscribir hasta la fecha de la convocatoria, que será el otro año?”.

PROYECTO ENCARPETADO

Otra preocupación está referida a la injustificada dilación de poner en agenda el proyecto de ley que busca impedir que aquellos condenados que ya cumplieron su pena con cárcel puedan postular en las elecciones presidenciales.

Al respecto, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) declaró que esto es responsabilidad del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, pues aún no promueve el debate de la iniciativa.

“No hay decisión política para verlo. Su puesta en debate depende del presidente del Congreso. Seguro se pensará que no hay 87 votos, pero eso no se sabrá hasta que no se vote. Si no se aprueba, se puede presentar una reconsideración. Esto se tiene que aprobar ahora y en segunda legislatura, en agosto, para que surta efecto en 2026″, manifestó a este diario.

