-Tal como la fiscal Benavides, Vela debe ser apartado del MP después de que Villanueva revelara este viernes que Vela impuso como fiscal de lavado a la esposa del juez Chávez Támariz y contrató al hijo de “Ernie” de la Jara (exmandamás del IDL) para procurarse “apoyos” (eso no es solo antiético, sino hasta delictivo). Villanueva añadió que el paternal “Ernie” llevó a Vela y Pérez como profesores en la PUCP (por supuesto que este tipo de noticias críticas a Vela no saldrán nunca en El Comercio, La República o Cuarto poder).

-Es impresionante la mala leche que pueden tener Mohme y sus escribas. La congresista Patricia Chirinos, elegida por el Callao, pidió una licencia sin goce de haber en su Semana de Representación y viajó a un evento político a España. Y, como cualquiera, en una de esas noches madrileñas se fue a cenar a un restaurante. ¿Hay algo malo en todo lo anterior? Chirinos pidió permiso -la verdad, una Semana de Representación en el casi limeño Callao no tiene mucho sentido- y no cobró nada. Viajó a ese evento porque le dio la gana y, además, tiene familia en España. ¿Y desde cuándo cenar y tomar vino en un restaurante es reprobable? Mohme y su escriba Diego Quispe Sánchez quisieron hacer un estúpido escándalo de todo eso en La República del viernes pasado. Ignoro en qué fondas comerá este Diego Quispe Sánchez (porque el socialista Mohme paga poco) o si habrá tomado vino en su vida (alucino con cómo le puede impresionar tanto el vino. ¿Será adorador de la cachina o la guinda?), pero el local donde fue Chirinos, propiedad de una encantadora señora peruana, es bonito y delicioso, pero no es “suntuoso” como ese lo describió malévolamente. “Suntuosas” son la mansión sanisidrina, el departamento Trump Tower en Miami y la casa en Totoritas de su patrón Mohme, ese que, cuando visita Madrid, debe cenar en los sí suntuosos Zalacaín o Horcher como ir un McDonald’s y hacer gárgaras con Etiqueta Azul con lo que percibe por ese tercio del Canal 4 que prácticamente le regalaron.

