El tenor y exministro de Cultura, Francesco Petrozzi, falleció a los 62 años, según confirmó el Congreso de la República.

Petrozzi, que también fue congresista de la República, reveló en agosto de 2023 que padecía de cáncer y dijo que estaba en tratamiento.

“Hay que dar lucha y yo voy a luchar por mi salud y mi vida, para poder ser el padre de mi hijo por unos buenos años más. No quiero venderme como que no estoy enfermo, pero estoy enfermo. Me diagnosticaron con cáncer hace unos meses y, gracias a Dios, ya estoy en tratamiento”, dijo en aquella ocasión a Willax.





Fue congresista en el periodo 2016 -2019 y ministro de Cultura durante la gestión del vacado Martín Vizcarra.

Además de ser un destacado tenor y de haber exhibido su arte en el mundo, Petrozzi participó en la creación de la Universidad Nacional de Música cuando fue presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento.

Asimismo, impulsó de la Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, Ley del Libro, Ley para preservar el Centro Histórico de Cusco y Ley General para la incorporación de la enseñanza del folklore en el Currículo Nacional.

Ejerció la docencia en la Facultad de Música de la Universidad de Western Ontario y estudio canto lírico en la Escuela Superior de Canto de España.





Amor por la vida

El exministro dijo en la entrevista en Willax que se sentía feliz, pese a la enfermedad y que tuvo una buena vida

“Yo siento que he tenido una vida linda, porque una vida linda significa hacer y vivir de lo que a ti te gusta, y yo puedo decir que lo hice, que es el canto”, comentó.





Despedida

En las redes sociales, los usuarios se despiden del exministro con sentidas palabras. Uno de los mensaje fue del también excongresista Alberto de Belaunde.

“Lamento mucho enterarme la partida de mi amigo Francesco Petrozzi, una persona buena que amaba al Perú. Mis condolencias a la familia y los amigos en este momento de dolor”, expresó.

