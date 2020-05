Pese a que todo hace indicar que los niños son los menos afectados por el COVID-19. El número de pequeños con coronavirus no es mínimo. De acuerdo a información del Ministerio de Salud, recogida por el diario El Comercio, 14 menores y 4 adolescentes fallecieron.

Lo que es sorpresivo es el número de casos. Hasta el 17 de mayo, 4.350 menores dieron positivo a coronavirus, según detalló el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades al medio en mención.

De los niños infectados, 2.815 tienen entre 0 y 11 años, mientras que 1.535 tienen entre 12 y 17 años.

“Los niños pueden ser portadores asintomáticos y contagiar a otros dentro de sus hogares”, advierte el presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría (SPP), Herminio Hernández, a El Comercio.

Para el especialista, pese a que desde el lunes 18 los niños pueden salir de sus casas con una serie de restricciones, los padres deben evitar exponer a sus hijos porque aún continuamos en una etapa alta de contagio.

“No queremos a niños encerrados eternamente en sus casas, pero este no es el mejor momento de que salgan. Las condiciones epidemiológicas no son las adecuadas”, manifestó.

Hernández también hizo hincapié en el aumento de infecciones respiratorias por el cambio de estación.

“En esta época aumentan los problemas respiratorias, la mayoría autolimitados [finalizan sin tratamiento] o crisis asmáticas. Los padres deben saber cuándo ir a los hospitales o centros médicos. No hay que sobreexponer a los niños”, expresó.

El titular del SPP dijo que las salidas en las condiciones actuales tendrían incluso un efecto adverso en el estado emocional de los menores.

“Es contraproducente para su salud mental prohibirles jugar libremente en las calles”, subrayó.

RIESGO ALTO

Por su parte, la infectóloga Camille Webb, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, señaló que el riesgo es alto.

“Sabemos que el virus vive en la superficie un tiempo y es difícil para algunos niños, según su edad, no tocar nada”, resaltó.

Asimismo, el especialista indicó que aún no hay suficiente información sobre los efectos del COVID-19 en la salud de los menores.

“Hay reportes de síndromes que recién se están conociendo en niños como uno parecido al de Kawasaki [enfermedad que provoca inflamación de vasos sanguíneos] o una sepsis después de la enfermedad. Tampoco se conocen las repercusiones a largo plazo”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO:

La Victoria: Policía intervino laboratorio clandestino donde se fabricaba alcohol adulterado

La Victoria: Policía intervino laboratorio clandestino donde se fabricaba alcohol adulterado