Los personajes de la farándula peruana no paran de facturar y es que mientras más mediática es su vida personal, su tarifa para aparecer en un programa de televisión también se incrementa.

Aunque las apariciones de los famosos en los diversos programas son por invitación y gratuita, existe un gran número que se da el lujo de cobrar exorbitantes sumas de dinero solo porque se encuentran en medio del ojo público debido sus escándalos.

Samahara Lobatón, Jossmery Toledo, Melissa Klug, Abel Lobatón, Milett Figueroa son solo algunos de los personajes que establecieron una tarifa para dar ‘exclusivas’ o responder las preguntas incómodas de los conductores sobre sus líos amorosos o escandalosas rupturas.





SAMAHARA LOBATÓN

La influencer se ha hecho conocida en la televisión peruana por su mediática vida y sus escandalosas rupturas amorosas, pero antes de sus peleas con Bryan Torres, Samahara Lobatón estuvo en el ojo de la tormenta por sus enfrentamientos con Youna, padre de su primera hija.

En medio de su polémica separación con el barbero y acusaciones mutuas de infidelidad, la hija de Melissa Klug habría fijado una tarifa para contar detalles de la tormentosa relación que habría sostenido con su expareja, con quien se mudó por una breve temporada a Estados Unidos.

En junio del 2023, el programa ‘América Hoy’ mostró chats donde Samahara Lobatón exigía la suma de seis mil soles para responderle a Youna en televisión nacional y no dio pie a ninguna negociación.









Finalmente, ella decidió presentarse en el programa de Magaly Medina, quien confirmó que tuvieron que desembolsar una fuerte suma de dinero para que se sentara en su set.

“Todo el mundo habla de la plata, ‘ay pero es que le pagan’. Todo el mundo paga, ¿Qué ellos van gratis? No, nadie va gratis. Hace muchos años que se paga (...) Todos pagan, lo que pasa es que se ponen picones porque ellos no lograron convencer al artista de que vaya a su programa”, afirmó la periodista.









JOSSMERY TOLEDO

Luego de protagonizar uno de los ‘ampays’ más sonados del 2023, la expolicía intentó sacar provecho de su escándalo de infidelidad con Paolo Hurtado e intentó cobrar hasta 10 mil soles por hablar de su relación clandestina con el ‘Caballito’ en televisión nacional.

El programa ‘América Hoy’ se comunicó con el mánager de la exchica reality para intentar obtener su versión de los hechos, y este fijó la exorbitante suma como tarifa a la exclusiva. No obstante, la expolicía negó haber exigido dinero y desmintió que tuviera un asistente que maneje su carrera artística. “Nunca dije que quería dinero, no sé de donde sacan tanta mentira”, sostuvo Jossmery.

Ante sus declaraciones, Magaly Medina le ofreció la suma de 15 mil soles por presentarse en su programa y contar su verdad sobre su romance con el futbolista, quien está casado con Rosa Fuentes.









MELISSA KLUG

En el 2019, Rodrigo González reveló que la ‘Blanca de Chucuito’ tiene una tarifa especial a la hora de presentarse en cualquier programa televisivo, por lo que ellos no podían tenerla como invitada en ‘Amor y Fuego’ por falta de recursos.









“Dicen que no cobra poco. Cobra entre 6.000 a 7.000 soles, por eso yo no la podría tener de invitada, porque no había caja chica”, sostuvo el presentador de espectáculos.

Cabe señalar que desde que salió embarazada por sexta vez, fruto de su relación con Jesús Barco, Melissa Klug ha optado por mantenerse alejada de las pantallas de televisión y se desconoce si mantiene esta tarifa.





ABEL LOBATÓN

El último viernes 19 de abril, se conoció que Abel Lobatón negoció con el programa de Magaly Medina para brindar una entrevista y pronunciarse sobre las imágenes donde su hija Samahara lanza la ropa de Bryan Torres por la ventana.

Según la conductora de espectáculos, las figuras de la farándula han incrementado sus tarifas para aparecer en televisión y Abel Lobatón también sería uno de ellos ya que estaría buscando facturar con los escándalos de su hija.

“Así es, así pasa, hay gente que al final no quiere, ‘dice no’, por más que la plata esté ahí ‘contante y sonante’, no, porque claro, te piden cinco mil soles, ya no te piden tres mil, ya no te piden mil quinientos, acá un poco más vamos a tener que trabajar horas extras saliendo del programa para poder pagar a los invitados”, añadió la ‘Pelirroja’. Finalmente, Abel Lobatón se echó para atrás y decidió no pronunciarse al respecto.









MILETT FIGUEROA

Luego de la entrevista que Milett Figueroa ofreció al programa “Mande quien mande”, las cámaras de “América Hoy” intentaron buscar sus declaraciones sin éxito. Ante ello, Janet Barboza reveló que su negativa sería porque está cobrando una cantidad de dinero considerable para hablar de su relación con Marcelo Tinelli.

“1500 dólares cuesta la entrevista con nosotros. (…) Atención compañeros y elenco, podemos hacer una rifa pro fondos para invitar a Milett Figueroa al programa porque no nos alcanza Milett para que vengas aquí. Estamos recontra aguja”, sostuvo la ‘Rulitos’.









TILSA LOZANO

Luego de exponer su romance clandestino con Juan Manuel el ‘Loco’ Vargas en ‘El valor de la verdad’ en el 2013, la ex ‘vengadora’ cobró la exorbitante suma de 50 mil soles por brindar una entrevista en vivo en el programa de Magaly Medina en Latina, no obstante, habría puesto condiciones en su contrato por lo que finalmente no habló nada de su amorío con el exfutbolista.

“Cobre bien, cobre lo mismo que en ‘El valor de la verdad’ (50 mil soles). Puedes poner tus condiciones ok, decir: ‘de esto hablo y de esto no’. Luego (Magaly) salió en todos los programas diciendo que yo le puse condiciones, allá ellos que aceptaron”, contó.









Magaly Medina y Tilsa Lozano se enfrentaron en entrevista (Foto: Difusión)





Poco después, Magaly Medina confirmó la cifra y reveló que fue presionada para entrevistar a Tilsa Lozano pese a estar en contra de esas cláusulas.

“Una locura pagarle 50 mil soles para que no hable nada, para sentarse y no decir nada. Ella tenía muchas coronas en Latina en aquella época. Cuando Susana Umbert era la gerenta de producciones, la ponía en todos lados, hasta le daba programas de televisión pese a que no funcionaba porque no vale ni un centavo como animadora”, reveló en aquella oportunidad.





NÉSTOR VILLANUEVA

En el 2022, el cantante de cumbia estuvo en el ojo de la tormenta tras ser acusado de maltratar física y psicológicamente a Florcita Polo, situación que habría desencadenado su separación y enfrentamientos en televisión nacional.

En medio de la polémica, Magaly Medina reveló que Néstor Villanueva quiso cobrarle cinco mil soles a su programa por contar su verdad, monto que finalmente le fue rechazado.

“Néstor quería cobrar el día miércoles, por venir, cinco mil soles, y de verdad nosotros somos un canal grande, pero que tenemos problemas económicos de canal chico”, dijo entre risas. “No tenemos una gran caja chica... cuando Néstor pide cinco mil le digo que se vaya a volar por ahí nomás”, indicó la conductora.









