La Comisión de Constitución del Congreso de la República debate el predictamen que contempla la eliminación de la Junta Nacional de Justicia y establece la ‘Escuela Nacional de la Magistratura’.

El grupo presidido por Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, ha hecho caso omiso a los cuestionamientos que ha recibido el proyecto presentado por la congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular).

El proyecto contempla que la ‘Escuela Nacional de la Magistratura’ sea la encargada de seleccionar y formar a quienes busquen ser jueces y fiscales, así como nombrarlos y capacitarlos para ser ascendidos.

Al ser una reforma constitucional, en caso de ser aprobado en la Comisión de Constitución, requerirá obtener como mínimo 87 votos en el Pleno en dos legislaturas para ser aprobado; o con mayoría absoluta y ratificada en referéndum.

Durante su intervención, Echaíz aseguró que su proyecto busca “rescatar la independencia de los jueces, que no estén sometidos a un grupo de siete personas”.

Asimismo, la legisladora de Renovación Popular señaló que el proyecto de su autoría ha sido trabajado durante dos años.

“El objeto de la escuela es reforzar la formación académica y profesional, y moldear el perfil de quienes aspiran a ser magistrados para que respondan a aquello que demanda el cargo y la función. Actualmente vemos que pareciera que los integrantes del Ministerio Público más pareciera que habrían sido seleccionados para ser políticos que para ser fiscales”, indicó.

Por su parte, la congresista de Cambio Democrático - JPP Ruth Luque, cuestionó que se le otorgue poder al Senado para elegir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) señala que la propuesta debería pasar por una consulta ciudadana, como pasó la creación de la JNJ. Critica que se otorgue a las fuerzas políticas del Congreso (Senado) la capacidad para elegir al jefe de la ONPE, parte del sistema electoral.

La congresista Echaíz respondió al cuestionamiento de que la propuesta no es sometida a referéndum. Ante ello, indicó que “aquí está el pueblo del Perú, este el espejo en el que debe mirarse el pueblo porque están los elegidos del pueblo; y el pueblo debe decidir si o no quiere jueces independientes y si o no quiere jueces sometidos”.

NOTICIA EN DESARROLLO