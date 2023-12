La congresista Echaíz, el colega Jaime de Althaus, el congresista Cavero y el jurisconsulto Domingo García Belaunde pusieron el dedo en la llaga en sendas entrevistas y columnas de este fin de semana. Echaíz, que sabe mucho, pues fue titular del MP, criticó duramente al juez Chávez Tamariz al no cumplir con requisitos mínimos: no hay un acta de incautación del celular del congresista que traicionó al asesor de Benavides, no hay entrega del aparato, los WhatsApp no han sido validados por un perito y es extraño que solo se muestren los dichos de una de las partes (como si el asesor hablase solo). También tuvo razón Echaíz en cuestionar la imparcialidad de los titulares de la JNJ en procesar a Benavides si son sus enemigos acérrimos.

Domingo GB estuvo genial cuando declaró que seis países han desobedecido 15 sentencias absurdas de la Corte IDH y no ha pasado nada. También aconsejó frenar esa “amparitis” de la que abusan los caviares para obstaculizar los procesos legítimos del Congreso que no les gustan. Althaus describió certeramente la degradación del MP desde que fue capturado por la caviarada, volviéndose un ente abusivo, mediático y politizado. Y Cavero advierte que la “mafia caviar” (sic) está por recapturar el MP. Aconseja que se vaya Benavides, pero también todo el otro lado caviar para despolitizar a ese ente.

-En La República se quejaron ayer de que los repartidores de delivery ganan poco, pero Mohme le paga alrededor de S/1,800 a los reporteros jóvenes. Y allí sí que eso tiene solución, a diferencia de otros medios tan apretados económicamente, porque este socialista de Sunny Isles, San Isidro y Totoritas y su familia podrían haber repartido —desde hace años— por lo menos alguito de los cuantiosos dividendos que obtiene del 30% de Canal 4 —ese porcentaje que adquirió sospechosamente tan barato durante Toledo— entre su personal en lugar de embolsicárselo solito.





