Caminaba con destino a la oficina cuando escuché un grito desgarrador. Levanté la mirada y vi a una mujer que gritaba y gesticulaba con dolor. Mientras me acercaba a ella, vi que le sangraba la cara. Los gritos y lamentos no cesaban. De pronto, la mujer se tocó las piernas, debajo del vestido sentía que la sangre empezaba a fluir. Estaba embarazada de un bebé de cuatro meses. Trato de calmarla. Le pregunto qué sucedió. Estaba en shock, no respondía. A los pocos minutos conseguí que me hablara. Su pareja la había golpeado y roto la cara y, por el sangrado inferior, intuyo que también le había golpeado en el vientre. Minutos después, una señora y yo logramos acompañarla a la comisaría. Más tarde, fue trasladada por un patrullero al hospital cercano. Es posible que, al escribir estas líneas, el médico le haya dicho que ha perdido a su bebé.

Todo esto sucede al día siguiente del #8M. A solo unas horas del día en que se conmemoró la lucha de las mujeres por un mundo en igualdad de condiciones, sin violencia de género, con libertad y seguridad para todas. Es posible que, mientras todo eso sucedía frente a mis ojos, la misma desgarradora escena se haya repetido en miles de lugares. Eso sigue pasando porque los peruanos continuamos mirando a un costado. Porque tenemos alcaldes, congresistas y ministros agresores. Porque en el Perú la lucha contra la violencia hacia la mujer no es una política de Estado. Hace pocos meses un candidato –a las próximas elecciones municipales 2022– salió en televisión golpeando a su pareja y hoy cuenta con intención de voto popular. Igualmente, un jugador de fútbol que golpeó a su esposa salvajemente y fue despedido de inmediato por su club en Estados Unidos será contratado por un club peruano. Todo eso sucede porque el machismo es parte de nuestro ADN, un ADN que mata. Este gobierno es categóricamente machista, lo ha demostrado. Y ese machismo y nuestra indiferencia han matado al bebé de esa señora.

