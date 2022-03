Habría sido mejor que no renuncie. No lo censuraron, él renunció. El Congreso de la República nunca censuró a Silva Villegas. Él se fue, entre risas, baile con mariachi y algarabía. Un baile que no hizo más que ratificar su desprecio por el país y que preparó conscientemente para demostrarles a sus rivales quién ruge ahora en esta caverna.

Pese a que existía un pedido de la congresista Paredes para censurarlo, desde diciembre del año pasado, más de 110 congresistas decidieron no firmar, blindándolo en la práctica. De pronto, Karelim López canta y esos mismos congresistas acuerdan firmar. Tarde, sospechoso y vergonzoso. Hubiera sido mejor que no renuncie y que se presentara de la mano de su compañero de carpeta, el ministro Condori. Que ambos entraran al Congreso, tan panchos y orondos. Que junto a ellos, sus 17 compinches formaran la comparsa perfecta y, al son del premier Torres, pidieran la confianza. Que la pidan y se la nieguen. Que la primera bala se dispare. Que el inicio del fin se convierta en realidad.

Porque, así como la podredumbre del Ejecutivo es cada día más evidente, en el Congreso la pus tiene el mismo hedor. Los negociados y el mercantilismo son el día a día. Porque tener un cargo de representación y, con el poder que este te confiere, cometer actos de corrupción es la verdadera traición a la patria, más aún en un país con más de 11 millones de personas bajo el umbral de pobreza monetaria.

Castillo se está ahogando, flota a la deriva en un océano embarrado de petróleo. Mientras manotea para no hundirse, el Congreso le lanza salvavidas a la vez que repite su mantra de vacancia. Paupérrima contradicción. Veo en estos siete meses, más coincidencias que diferencias entre ambos poderes del Estado. Porque si el Congreso cumpliera con el sistema de frenos y contrapesos que el mandato constitucional demanda, Castillo no sería hoy más que una penosa anécdota, una anécdota que nos recordará siempre la bicentenaria y profunda herida que padece el Perú.

