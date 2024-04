La desaparición de la policía Nicole Mesía Castro ha puesto nuevamente en evidencia que, a pesar de que muchas mujeres piden ayuda a las autoridades, la completa desprotección del Estado hace peligrar su vida. La suboficial presentó una denuncia contra su expareja por amenazas de muerte y acoso, nadie le hizo caso y, ahora, se encuentra inubicable desde el 18 de abril, cuando salió de su casa, en la agrupación familiar Chavín de Huántar, en San Juan de Lurigancho, rumbo a su trabajo.

En la denuncia, registrada en noviembre, la agente de 23 años contó con lujo de detalles a sus colegas los maltratos que recibía por parte del suboficial David Anthony Quispe Flores, de 27 años, quien trabaja en la División de Emergencia Los Halcones.





Celos enfermizos

“En varias oportunidades me dijo que si lo dejo por alguien más, me buscaría para matarme, que no sería de nadie más, solo de él, no queriendo que nadie más esté conmigo porque yo soy su mujer”, se lee en la denuncia difundida por el programa ‘Ocurre Ahora’ de ATV.

Pero ahí no queda todo. Según el dramático testimonio, el agente también le ordenaba cómo vestirse y la menospreciaba por no haber nacido en Lima.

“A su vez, me controlaba mi forma de vestir, minimizándome como mujer y, a su vez, de forma despectiva por ser de provincia”, sostuvo Nicole.

Asimismo, lo acusó de mandarle mensajes denigrantes en los que la insultaba.





Pidió ayuda a gritos, pero la ignoraron

Sin embargo, este desesperado pedido de auxilio hecho por la suboficial fue completamente ignorado por las autoridades, que archivaron el caso al poco tiempo.

Esto fue confirmado por el padre de la víctima, Celso Mesía, quien confirmó la obsesión que tenía el sujeto con su hija. Indicó que ella se lo presentó como su enamorado el año pasado en su cumpleaños.

Ahora, no hay rastros de la mujer y el principal sospechoso simplemente dice que no sabe nada y que ella mintió al acusarlo de abuso.





Indignante defensa del policía

En una breve entrevista con el programa ‘Ocurre Ahora’, David Quispe negó lo contado por Nicole en aquella denuncia.

“No. Nunca le dije eso, es mentira porque nunca presentó ningún tipo de prueba de eso y esa denuncia se archivó”, dijo en un inicio.

Después, insistió en que “todo eso es mentira, por eso estoy dando mi manifestación. Esa denuncia está archivada. Ahí mismo la archivaron porque nunca presentó ningún tipo de prueba”.

Tras la denuncia hecha el año pasado, Nicole terminó la relación de casi dos años, pero según su padre, Quispe seguía persiguiéndola. Tanto fue el acoso que tuvo que pedir garantías para su vida y se le impuso una orden de alejamiento al sujeto.

Fuentes de Perú21 revelaron que el suboficial registra tres denuncias. Una por delito de peligro común, que está archivada, otra por maltrato psicológico, de noviembre del 2023, y otra por agresiones en contra de mujeres, que también ha sido archivada.

Los familiares y amigos de Nicole están desesperados y piden ayuda a la institución policial.

“Debe estar con detención ya para que puedan indagar y dar con el paradero de Nicole” Jackeline Zevallos, amiga de la agente.

Hasta el momento, la Policía ha dispuesto que 30 agentes busquen a la suboficial, pero aún no obtienen resultados.





