El último lunes, la Policía encontró y rescató a Valery, una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida el 10 de mayo. Desde aquel día, los agentes de la Dirincri iniciaron las investigaciones y determinaron que la pequeña había sido llevada desde Lima, donde vivía, hasta Ucayali.

Al ubicar a la menor, que permanecía en la habitación número 25 del hospedaje Rabi, ubicado en las intersecciones de la calle Domingo Ferrer y Calle Ricardo, en la provincia de Atalaya, los agentes ejecutaron un operativo en el que se logró la captura de tres hombres cercanos a ella: John Franco Tipismana (38) Diego Puma Ayala (28) y Matías Puma Reyes.

De acuerdo con la madre de la niña, ella desapareció de su casa, ubicada en el distrito limeño de Independencia, un día que le pidió permiso para faltar al colegio.

“Al mediodía, su mamá se dio cuenta de que ya no estaba en la casa”, dijo una de sus tías.

Las investigaciones determinaron que la menor se había fugado con su tío, su primo y el enamorado de la niña, John Franco Tipismana, de 38 años.

Los agentes se dirigieron al lugar donde marcaba la geolocalización del GPS de los celulares de los involucrados, en Oxapampa, pero al saber que la Policía los seguía, escaparon a la selva. Después de viajar 14 horas en auto y 10 horas en lancha, los agentes de la División de Personas Desaparecidas llegaron a la recóndita localidad de Atalaya y los encontraron en un hospedaje.

Todos ellos serán denunciados por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de menor y por delito contra la administración de justicia.





HAY MÁS DE 7 MIL PERSONAS DESAPARECIDAS EN LO QUE VA DEL AÑO

Lamentablemente, el caso de la pequeña Valery no es el único. En lo que va del año, se han registrado más de 7 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el coronel Glenn García Chávez, jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En diálogo con Perú21, el oficial señaló que durante los últimos tres años, la cifra de desaparecidos ha bordeado los 18 mil. Sin embargo, prevé que este año, esa estadística baje. “Ya estamos a medio año y hay un poco más de 7 mil denuncias de este tipo”, sostuvo.





¿QUÉ HACER SI MI HIJO MENOR DE EDAD DESAPARECE?

El coronel García explicó cómo se debe actuar en caso de que tu hijo, sobrino o algún menor de edad de tu entorno desaparezca.

“Lo primero es acudir a la Policía y denunciar el hecho. Las primeras horas son cruciales. Hay que derribar el mito de que se debe esperar 24 o 48 horas. Eso no es así. El policía está en la obligación de registrar la denuncia, de lo contrario estaría cometiendo irresponsabilidad disciplinaria”, sostuvo.

Detalló que inmediatamente, los efectivos suben la denuncia al sistema que se llama ‘Desaparecidos en Perú', donde figuran todas las personas que han sido reportadas como desaparecidas y ubicadas.

“Después, la Policía realiza las diligencias, se comunica con la morgue, al 105, asistencias públicas, y sale a buscar a las personas, recopilando una posible ruta, solicitando cámaras de seguridad. También se hace la citación de los familiares, del entorno laboral, del entorno social y de aquellos quienes conozcan al desaparecido”, explicó.

El oficial dijo que posteriormente, se hace una solicitud a las operadoras y se activa la geolocalización del celular.

“Luego, se pide una serie de informaciones al Reniec, a Migraciones, al aeropuerto, lo que manda el protocolo de atención. Eso se hace de manera rápida, por eso es que las primeras horas son importantes”, apuntó.

“El primer lugar en donde se pierden los hijos es en la casa, aunque parezca mentira”, dijo el oficial.

Es importante recordar que no solo la mamá o el papá de un menor pueden denunciar la desaparición: “Cualquier persona que tenga conocimiento, puede poner la denuncia y el policía está obligado a recibirla”.





¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS MÁS FRECUENTES DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS?

En otro momento, el jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, sostuvo que los menores de edad, en su mayoría adolescentes, se van de la vivienda porque han sido captados por sujetos mayores, por falta de comunicación con sus padres, por drogas o porque han caído en el vicio de los videojuegos.

“Hay falta de comunicación con los padres, no hay confianza y los padres no ejercen un control sobre todo al usar la tecnología, como Internet o juegos. Debe haber más control, enseñarles a los hijos que no se involucren con gente que no conocen”, expresó.

Dijo que “en el caso de las mujeres adolescentes se van porque tienen una relación con algún mayor de edad. Siempre hay ausencia de un padre, una madre”.

En el caso de los mayores de edad, indicó que “toman la decisión de irse de su domicilio porque tienen responsabilidades, vicios”.

“Hemos detectado en menor cantidad que hay gente que tiene doble vida, mantienen dos o tres relaciones. La señora denuncia la desaparición y resulta que el hombre es casado. También hemos visto casos en los que la conviviente viene a denunciar y resulta que su pareja tiene actividad delictiva, está siendo buscado por la justicia. También hay algunos que tienen deudas y quieren desaparecer. Hay otros que son el sostén de la familia y ya quieren hacer su vida independiente y la familia se aferra, es otro tipo de problemas, pero están en su legítimo derecho”, sostuvo.

Según señaló, en este último caso, los agentes hablan con sus familiares y les explican que tienen que aceptar la decisión de la persona que quiere irse. Esto es frecuente.

Asimismo, informó que en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirincri se resuelve el 90% de los casos que han sido denunciados solo en esta unidad especializada.

En cualquier caso, se recomienda a todas las familias que tengan una comunicación adecuada y generar un ambiente de confianza para que todos los miembros puedan sentirse seguros de contar lo que les ocurre y, en el caso de los menores, resulta indispensable enseñarles que no deben hablar con gente que conocen por redes sociales, porque pueden encontrarse con pedófilos y otros delincuentes. Es importante que los padres o encargados de menores vean qué es lo que consumen en Internet y que examinen con la gente que interactúan en los juegos en línea.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO