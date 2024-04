Gran preocupación ha generado la desaparición de la suboficial PNP Nicole Aurora Mesía Castro, quien salió de su hogar en San Juan de Lurigancho el pasado 18 de abril con destino a su centro de labores. La agente nunca llegó a la Divpol Este 1, donde labora, por lo que viene siendo buscada intensamente.

La agente, de 23 años, fue reportada como desaparecida en la Comisaría 10 de Octubre, de la Región Policial Lima, razón por la cual sigue siendo buscada por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con la denuncia, la agente Nicole Mesía es tez mestiza, ojos castaño, boca mediana, nariz recta, cabello negro, estatura 1.67 metros, contextura delgada. Sus padres y amigos están desesperados.





Su padre teme lo peor

Celso Mesía, padre de la agente desaparecida, dio declaraciones a la prensa sobre la situación de la búsqueda de su hija. Visiblemente afectado, aseguró que los colegas de la mujer policía vienen revisando distintas cámaras de seguridad para dar con el destino de la joven tras salir de casa el pasado jueves.

“A las 5:45 [a.m.] siempre sale para ir a su trabajo”, indicó para Latina. Se sabe, además, que la joven policía tiene una relación sentimental con otro agente PNP, a quién tampoco tienen ubicado.

“Era de Chincha, menor que ella, suboficial de tercera. Pero hasta eso me comentó personalmente, más no sé nada. Deben haber salido 4 o 5 meses, nunca lo llevó a la casa, no lo conocemos personalmente”, comentó.

“Estoy preocupado, por eso le pido apoyo al Ministerio del Interior y de la Mujer que me ayuden a ubicarla. No me han citado, pero quiero saber cómo actuar, es mi única hija mujer, la primera”, resaltó el hombre, visiblemente afectado por la situación.

El padre de la suboficial agregó que su hija era muy responsable en todo aspecto, por lo que le sorprende que haya desaparecido sin decir nada por su cuenta, pues siempre ha sido puntual en sus labores. “El teléfono está apagado, no contesta”, reveló además.

“Pienso que algo le ha pasado”, contó entre lágrimas. Tenía una casaca negra y un pantalón negro en el momento en que las cámaras de seguridad la captan por última vez. Cualquier información sobre ella llamar al 917 591 603. Hay una familia que la está esperando.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO