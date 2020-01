Han transcurrido algunos días desde que la suboficial Jossmery Toledo estuviera en el ojo de la tormenta luego que la Policía Nacional decidiera iniciar una investigación administrativa disciplinaria por su aparición en un vídeo de la red social ‘Tik Tok’ en el que se le ve usando el uniforme de la institución a la que pertenece.

Ayer, la mujer policía envió sus descargos a la Oficina de Disciplina de la Policía Nacional, documentación a la que tuvo acceso Perú21, en los que Toledo asegura no haber cometido ninguna falta contra la institución castrense.

Según los documentos enviados por la defensa legal de la agente se enfatiza que la difusión del material fílmico no representa "ningún acto contra el pudor, acto doloso o ilícito administrativo”. Asimismo explica “en el vídeo no se me ve tomando actitudes ajenas a la moral o que pudieran incitar determinadas conductas”.

Continuando con su defensa, la policía señala que el vídeo lo realizó durante su tiempo libre por lo que no contraviene la norma y la supuesta falta, por la que se le investiga, se haya cometido durante su ejercicio de función pública.

"Toda acción que realizo en mis redes sociales es cuando me encuentro en mi horario de descanso (franco) por lo que no se puede demostrar válidamente la infracción disciplinaria.

Respecto a una aparente falta a los símbolos patrios e institucionales, Jossmery señala: “En ningún momento he utilizado tales símbolos para realizar un acto que afecte la disciplina policial”, explica.

En las últimas líneas, la joven reitera el pedido para que se absuelva de esta investigación asegurando que “el modelaje no es un acto denigratorio” y añade que su accionar busca influenciar a sus seguidores respecto a conductas saludables que incluso pueden extenderse a sus compañeros de institución.

El abogado de la joven suboficial, Stefano Miranda, manifestó que tras la entrega de estos descargos tienen un plazo máximo de 30 días para recibir una respuesta a su petición.

Cabe recordar que, en la víspera, el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que este incidente “no conllevará necesariamente a una sanción”.