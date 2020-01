Una mujer policía puede ser inteligente, bella, sensual, ser una estrella en las redes sociales y hasta tener un club de fans. Tiene talento y un oficio que ama. ¿Cuál es el problema? ¿dónde está el escándalo?

¿Es incompatible ser parte de la Policía y tener aspiraciones artísticas? No. La falta de la que acusan a Jossmery Toledo es haber aparecido en uniforme en la nueva –y casi desconocida, pero muy divertida– red Tik Tok y luego en Instagram, donde se hizo viral por el reto ‘Bibidi Babidi Boo Challenge’, el cual consiste en subir un video vestida de cenicienta o en pijama, y después, subir otro con un look totalmente producido y elegante. ella optó por su uniforme.

El hecho llamó la atención de su comando, de los medios y de su nuevo ejército de seguidores que está pendiente de cada una de sus publicaciones. ¿es el video polémico?

Jossmery no puede pronunciarse. Hoy lunes es un día clave, pues presentará sus descargos al alto mando, y de acuerdo con su abogado Stéfano Miranda es posible que reciba sanción por una infracción leve. “no hay vulneración de la imagen institucional y tampoco un acto indecoroso”, me dice, pero su tono de voz calmado cambia cuando cuestiona el machismo en el Perú: “Hacemos un drama porque vemos a una mujer que se siente orgullosa de una institución que respeta mucho, y al mismo tiempo de su carrera de modelo”.

Para la abogada susel Paredes, las críticas a la policía influencer son desproporcionadas. sin embargo, es enfática en señalar que el uniforme se debe respetar: “Considero que no se debe usar el uniforme para actividades no institucionales jamás”.

Paredes puntualiza que esa actividad debe hacerse fuera de su horario de trabajo, lo cual hasta donde sabemos es así.

Sofía Carrillo, periodista y activista afroperuana, opina que esto ocurre porque vivimos en una sociedad machista, sexista y discriminatoria, que no soporta ver a una mujer dueña de su vida, de sus tiempos: “el video no lo hizo en horas de trabajo, y es algo que no debería causar mayor problema, pero es demasiada autonomía en una sociedad como esta. si hubiera sido hombre esto no habría pasado”.





Mientras el debate continúa, se acaba de crear un club de fans de apoyo a Jossmery y ya está en Youtube un video de ella con el cantante Franco Chiesa, donde la también modelo se luce a plenitud: en espléndido y diminuto traje de dos piezas, en la piscina y bailando con gracia.

La llamada ‘policía más sexy del Perú’ aguarda el fallo de su institución, pero también vive uno de sus mejores momentos, ¿acaso el inicio de una carrera artística?

El escándalo que vive Jossmery lo afrontó en su momento Gina Pinzón, una muy guapa patrullero de Cali que también es una estrella en Instagram. se luce con ropa sexy, pero también con el uniforme oficial. en las calles, esos hombres horrendos que no faltan le gritan “arrésteme”.

En España, el policía más guapo del país es Jorge Pérez diéz. Posa en uniforme policial y a veces semidesnudo. es sensación. nadie se escandaliza.

Pero en el Perú, Jossmery es criticada. no pasa lo mismo con sus compañeros que salieron en trusa en un concurso de fisicoculturismo, donde algunos llevaban puesto distintivos de la PNP.

Jossmery, de 27 años, labora en la división de lavado de Activos y presta servicio en la comisaría de la Victoria, apoyando el patrullaje a pie en el distrito. Cuando era chica y universitaria (estudió derecho) sufrió bullying porque era muy delgada, lo que la llevó a entrenarse y ser dueña de un cuerpo saludable y fortalecido. da tips fitness, y esto de los videos le gusta. entre finales de 2018 e inicios de 2019 fue coconductora de un micronoticiero de la PnP. era el principio.

A pesar de los duros calificativos que ha recibido en redes sociales de ciertos machistas, ella sonríe, y está tranquila, me comenta su abogado. Jossmery no es una niñita boba que se deja amedrentar. sabe lo que quiere, y se siente fuerte porque considera que no ha hecho nada que la avergüence o afecte a su institución.