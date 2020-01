A solo unos días para resolverse el caso de la suboficial de tercera Jossmery Toledo, a quien se le abrió proceso por publicar un video en su cuenta de Tik Tok usando el uniforme de su institución, este incidente “no conllevará necesariamente a una sanción”, afirmó el ministro del Interior, Carlos Morán.

El ministro consideró que el caso se verá en un ámbito administrativo disciplinario; por lo tanto, “no aplica el caso de la suboficial PNP en lo absoluto. En este caso, la señorita está bajo un proceso administrativo disciplinario, pero no significa que conlleve necesariamente a una sanción”, indicó Morán.

Respecto al decreto de urgencia aprobado el pasado miércoles para regular el retiro de agentes condenados, esta norma no se aplica para el caso de Jossmery Toledo, ya que esta norma permitirá retirar “por falta de idoneidad” en el cumplimiento de su función a los policías condenados por un hecho doloso.

"Me refiero a casos de policías condenados por delito doloso que están dentro de la institución policial y no los podemos retirar. Por este principio de idoneidad va a funcionar este decreto de urgencia que va a actuar sobre estos policías, no sobre los buenos que cumplen con su función”, aclaró el titular en entrevista con Canal N