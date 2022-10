ACTUALIZACIÓN

Gabriela Sevilla no acudió de momento a la citación policial que se le formuló a fin de esclarecer todos los hechos suscitados, según informó Latina.

El citado medio llegó hasta el inmueble de la involucrada, en Surco, y no la vio salir de la misma. Además, se indicó que el padre de Gabriela no quiso brindar declaraciones.

“Hemos visto a su padre realizando sus actividades cotidianas, salió a comprar pan y a pasear al perro. El vehículo que tiene está estacionado, entonces, todo indicaría que no va acudir ella (Gabriela) a la sede policial”, precisó Latina en un reporte en vivo que se desarrolló al mediodía.

No asistió a controles prenatales

Tras los resultados médicos que indican que, entre otras cosas, la mujer no tiene signos de que ha dado a luz ni recientemente ni anteriormente, Magaly Medina en su programa nocturno reveló que tuvo acceso a fichas médicas de la clínica a donde asistía Gabriela para sus controles prenatales, pero que nunca llegaba a ir.

“Hay una cosa que me llama la atención. Si yo he estado embarazada y todo el mundo está diciendo que no, saco las pruebas de mis controles y chequeos. Hemos tenido acceso las visitas de ella a la clínica donde dice que se atendía, a la sección de ginecología y en ninguna es por embarazo”, indicó Magaly.

“Ella iba a controles, pedía controles para pruebas de embarazo pero las cancelaba, nunca llegaba, no iba o ponía otro tipo de, por ejemplo, Papa Nicolao, cosas así. Estoy hablando de fichas de esa clínica de todo el mes de julio, cuando ella se suponía, estaba embarazada”, agregó la presentadora del programa Magaly Tv La Firme.

Por otra parte, Sevilla subió a sus redes sociales la imagen de un feto en una ecografía, que probaría su presunto embarazo. Sin embargo, Magaly Medina descartó la veracidad de esta supuesta prueba, pues en la imagen no se logra ver información alguna sobre la bebé.

FRENTE A LAS CÁMARAS

Gabriela Sevilla salió a declarar ante la prensa y confirmó que sí estuvo embarazada, pese a los exámenes médicos negativos propalados por la Fiscalía y ministerio del Interior.

La mujer, de 30 años, desea que le hagan nuevos exámenes completos, pues la información que se mostró es errónea. “Tengo todos los papeles de mi embarazo. Tengo pruebas en mi casa”.

“Cuando di a luz, no escuché a mi bebé llorar. Es un error, el médico legista no me hizo el examen”, agregó.

NOTA ORIGINAL

Un giro de 180 grados dio la historia de Gabriela Sevilla. Esta tarde, se hizo público el informe de Medicina Legal del Ministerio Público que demuestra que que la mujer de 30 años no estuvo embarazada. Así se confirma lo dicho por el ministro Willy Huerta, quien en horas de la mañana aseguró el resultado negativo de la supuesta víctima.

📢#FiscalíaInforma

El Instituto de Medicina Legal del #MinisterioPúblico concluyó que la joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes. pic.twitter.com/pSEOaO67BL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 21, 2022

MINISTRO WILLY HUERTA DESCARTÓ EMBARAZO

La mujer desaparecida, que supuestamente estaba embarazada, fue hallada esta mañana sin su bebé, según el jefe policial de Lima, Manuel Lozada. Ella fue abandonada en Villa María del Triunfo y por sus propios medios llegó a casa de un familiar. Posteriormente fue llevada al Hospital Militar. La familia de Sevilla Torello reportó su desaparición tras abordar un taxi en Surco el miércoles 19 de octubre.

Esta mañana, el ministro del Interior, Willy Huerta, señaló que la mujer no muestra rasgos de haber estado embarazada. “Clínicamente, hasta el momento, no se ha determinado que la señora estaba embarazada”, expresó Huerta.

Ministra de la Mujer se pronuncia

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, se pronunció tras las últimas declaraciones brindadas por el ministro del Interior, Willy Huerta, quien informó que no se ha logrado probar que Gabriela Sevilla se encontraba embarazada.

“El Ministerio del Interior ha hecho declaraciones que están por corroborar. Es difícil sostener esta versión de que no estaba embarazada”, declaró la titular del MIMP para Canal N.

SOBRE SU APARICIÓN

Esta mañana se había anunciado que la mujer había aparecido en Villa María del Triunfo, sin embargo no encontraron a su bebé con ella. Desde ese momento, la atención de las autoridades se centró en encontrar a la recién nacida.

La prima de Gabriela Sevilla se pronunció en conversación con el programa ‘Al Día’ donde reveló cuáles fueron las primeras palabras que dijo su familiar cuando fue encontrada: “Se desmayó en la puerta. Venía hablando que no tenía a Martina. Dio a luz en una casa (cercana al lugar donde fue encontrada)”.

‘¿Dónde está Martina?’

Según informó la Policía, la gestante fue hallada en el distrito de Villa María del Triunfo y habría sido trasladada hasta un centro de salud por sus familiares. Una vez que llegaron al establecimiento, los médicos a cargo la revisaron y le encontraron con varias lesiones en el cuerpo. “Ella apareció en VMT y de ahí se ha ido a la casa de un familiar, ya se comunicó con sus padres y ellos la han llevado (al hospital)”, indicó el general Manuel Lozada Morales, jefe de la región policial Lima.

Lamentablemente, Gabriela fue encontrada sin su bebé hasta el momento no hay rastro de su paradero. Las autoridades se vienen desplegando por diferentes zonas en busca de la menor.

El oficial Manuel Lozada informó que la mujer se encuentra en un estado de shock tras el momento traumático que vivió.

“Su diagnóstico es policontuso, trastorno sensorio. Descartar intoxicación por sustancias desconocidas y antecedentes de una gestión al término. El personal de la unidad encargada de la investigación está al hospital”, explicó.

Indicó que todavía se encuentra en las instalaciones del centro médico: “Ella está sin la bebe. Está en shock. Está en Emergencia del hospital Militar”.

¿DÓNDE FUE ENCONTRADA?

Oficiales de la Policía Nacional llegaron hasta una casa de Villa María del Triunfo, lugar en el que fue encontrada Gabriela Sevilla. Los agentes vienen realizando las diligencias a fin de esclarecer el caso.

Se ha identificado que en la casa vive Ana Fanny, madrina de Gabriela.

En esta vivienda habría aparecido Gabriela Sevilla.

En esta vivienda habría aparecido Gabriela Sevilla.

Claudia Dávila, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que la joven se encuentra bajo amenazas: “Ha dicho que tiene miedo, que está amenazada”.

“Estamos frente a un hecho criminal y las investigaciones tienen que seguir su curso y cada minuto cuenta”, añadió la funcionaria.

FISCALÍA INVESTIGA

El Ministerio Público informó que el fiscal Paulo Loayza Calderón estará a cargo de las investigaciones.

A través de su cuenta de Twitter sostuvo que “inició las diligencias urgentes y necesarias junto a efectivos de la Policía, a fin de esclarecer la situación de la joven embarazada que estuvo en situación de desaparecida por más de 24 horas”.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, informó este viernes que se coordinó con Migraciones para disponer el impedimento de salida del país a cualquier bebé que no haya sido plenamente identificado. Explicó que la medida se da luego del caso de Gabriela Sevilla, quien fue reportada como desaparecida en plena labor de parto el pasado 19 de octubre, pero que apareció hoy sin su recién nacida.

“Gracias a Dios ha aparecido, pero todavía la tarea no es completa porque ha aparecido sin su bebé. Ahora tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos en Martina por encontrar a la bebé, que esté sana y que regrese junto a su madre”, dijo la titular del sector en diálogo con Exitosa.

“Activar protocolos con Migraciones para que ningún bebé recién nacido que no esté plenamente identificado salga por las fronteras y trabajar con la policía intensamente para encontrar a Martina”, añadió Dávila.

